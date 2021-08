Twitter va payer des hackers pour dénicher les défauts de son algorithme de recadrage d’image

Twitter organise un concours dans l’espoir que les pirates informatiques et les chercheurs soient en mesure d’identifier les biais de son algorithme de recadrage des images. Un concours récompensé en monnaie sonnante et trébuchante !

Twitter espère que le fait de donner librement l’accès à son code et à son modèle de recadrage des images permettra aux geeks du monde entier de trouver des façons dont l’algorithme pourrait être nuisible. En effet, aussi surprenant que cela puisse être, le recadrage des photos Twitter a été accusé de racisme !

Les participants devront soumettre une description de leurs résultats et un ensemble de données pouvant être soumis à l’algorithme pour démontrer le problème. Twitter attribuera ensuite des points en fonction du type de préjudice constaté, de l’ampleur de l’impact potentiel sur les personnes, etc. L’équipe gagnante recevra 3 500 dollars, et des prix distincts de 1 000 dollars seront attribués aux résultats les plus innovants et les plus généralisables.

Des sommes plutôt modestes comparées aux enjeux, ce qui n’a pas manqué de suscité l’ire des internautes… Sur Twitter ! Pour information, le réseau social rétribuait déjà 2 940 dollars si vous trouviez un bug et les manière de le réparer.

Twitter a déjà mené ses propres recherches sur son algorithme de capture d’images et de recadrage. En mai, la société a publié un document examinant la manière dont l’algorithme était biaisé, après que des accusations de racisme aient été portées à l’encontre de ses captures d’images. Depuis, Twitter a en grande partie supprimé l’algorithme de recadrage des aperçus, mais il est toujours utilisé sur les ordinateurs de bureau et un bon algorithme de recadrage est un élément pratique pour une entreprise comme Twitter.

L’ouverture d’un concours permet à Twitter d’obtenir des réactions d’un éventail beaucoup plus large de points de vue, et lui permettra peut-être de trouver enfin une solution à son problème. Un problème tant technique, qu’en terme d’image publique.