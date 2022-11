Qu’est-ce que Mastodon, le réseau social refuge des déçus de Twitter ?

À la suite de la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, certains utilisateurs ont cherché des plateformes alternatives pour fuir un réseau où régnerait désormais une trop grande liberté d’expression. Et l’un des plus grands bénéficiaires a été « Mastodon », un réseau social jusque là encore largement inconnu.

« Mastodon », c’est d’abord est avant tout, une sorte de second twitter : des hashtags et surtout, de courts messages, auxquels il est possible de répondre, d’aimer et de réafficher, et ils peuvent se suivre les uns les autres. Jusque là, l’esprit des tweets n’est pas loin.

Mais les points communs s’arrêtent là. Car Mastodon fonctionne par serveurs, et ceux-ci sont thématiques : un pays, les nouvelles technologies, les jeux vidéos, etc. Et, chose étrange pour un utilisateur de Twitter, le serveur que vous choisissez devient une partie de votre nom d’utilisateur !

Si vous êtes sur le même serveur, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant uniquement le nom de la personne, mais si elle se trouve sur un autre serveur, vous aurez besoin de son adresse complète.

Contrairement à Twitter, Mastodon ne vous suggère pas de followers susceptibles de vous intéresser. Mais surtout, Mastodon n’est pas une plateforme unique. Ce n’est pas une « chose » et elle n’appartient pas à une seule personne ou entreprise. Tous ces différents serveurs sont reliés entre eux et forment un réseau collectif, mais ils appartiennent à des personnes et des organisations différentes.

C’est ce qu’on appelle un système décentralisé, et les adeptes des plates-formes décentralisées les apprécient exactement pour cette raison : elles ne peuvent pas être gérées selon les caprices d’une seule entité, achetées ou vendues.

Cependant, l’inconvénient de ce système est que vous êtes à la merci de la personne ou de l’organisation qui gère votre serveur : si elle décide de l’abandonner, vous perdez votre compte. Mastodon demande aux propriétaires de serveurs de donner à leurs utilisateurs un préavis de trois mois s’ils décident de le fermer.

Pour l’instant, tous les serveurs ont leurs propres règles de modération, et certains n’en ont aucune. Certains serveurs choisissent de ne pas créer de liens vers d’autres qui sont remplis de bots ou qui semblent avoir une grande quantité de contenu haineux – cela signifie qu’ils ne seront pas visibles pour ceux qui se trouvent sur les serveurs où ils sont bloqués. Les messages peuvent également être signalés aux propriétaires des serveurs.

S’il s’agit d’un discours haineux ou d’un contenu illégal, ces propriétaires peuvent le supprimer, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il sera supprimé partout.

Sans publicité et gratuit, Mastodon s’avère finalement paradoxalement tout aussi libre de parole que Twitter, au grand dam de ceux qui ont quitté le réseau à l’oiseau bleu depuis sont rachat par Elon Musk. Cependant, il permet à ceux qui cherchent de confirmer leur dissonance cognitive de se se priver de tout message étrangers à leurs centres d’intérêts ou à leurs convictions.