Microsoft : des rumeurs sur une console portable Xbox

Selon certaines sources, Microsoft devrait lancer sa propre console portable Xbox dans le courant de 2025. D’autres rumeurs parlent plutôt d’un ordinateur de poche, semblable à des modèles comme le Steam Deck ou le Rog Ally. Dans l’un ou l’autre cas, le produit ne serait pas conçu directement par la firme de Richmond, mais résulterait d’une collaboration avec un fabricant tel qu’Asus, Lenovo, MSI ou encore Razer.

Les rumeurs s’enchaînent alors que Microsoft n’a toujours pas fait d’annonce à ce sujet. Selon certaines sources, le géant technologique américain serait en train de préparer sa propre Xbox portable pour la commercialiser dans le courant de 2025. Mais d’autres informations font plutôt état d’un ordinateur de poche, semblable à des modèles comme le Steam Deck ou le Rog Ally. Selon celles-ci, il ne s’agirait donc pas d’une console portable comme la Nintendo Switch et la Playstation.

Microsoft devrait collaborer avec d’autres fabricants

Dans les deux cas, cette console ne serait pas conçue directement par Microsoft, mais résulterait d’une collaboration avec un fabricant tel que Lenovo, Asus, MSI ou encore Razer. Ce produit, qui a pour nom de code Keenan, serait donc le fruit d’un partenariat similaire à l’initiative SteamOS de Lenovo pour Valve. Cette approche signifierait que Microsoft préfère déléguer la fabrication de ce type de produit pour pouvoir expérimenter un prototype sous couvert, avant de lancer sa console portable.

La console portable fera tourner les jeux localement

D’après Jez Corden de Windows Central, le design de l’appareil devrait intégrer des éléments esthétiques de Xbox, comme un bouton guide officiel et des sensibilités esthétiques propres à la marque, dont les couleurs. Aussi, la console portable tournerait des jeux localement, tout en prenant en charge le jeu en cloud via Xbox Game Pass. Pour l’interface utilisateur du système, il pourrait s’agir d’un mode Xbox compact conçu pour une console de jeu PC portable.

Une nouvelle console portable pour tester les nouvelles capacités de Windows 11 « device aware »

Jez Corden dit également s’attendre à ce que l’ordinateur de poche teste les nouvelles capacités de Windows 11 « device aware » et limite les bloatware des OEM tiers, autrement dit les logiciels préinstallés par certains fabricants. Ces logiciels, publicitaires ou non, sont typiques d’appareils comme le Lenovo Legion Go et l’ASUS ROG Ally. Pour autant, la machine devrait permettre l’installation d’autres logiciels comme Steam ou l’Epic Games Store.

Ce premier appareil portable servirait d’expérience de recherche

Jez Corden croit en outre que Microsoft exploitera les widgets de la barre de jeu Xbox sur PC pour contrôler des éléments tels que le TDP et la vitesse du ventilateur. Selon l’informateur, ce premier appareil portable servira probablement d’expérience de recherche pour des projets plus ambitieux du groupe.

Une nouvelle génération de consoles Xbox dans les cartons de Microsoft

Outre cette console portable, non encore confirmée, Microsoft travaillerait sur une nouvelle génération de consoles, dont le successeur des Xbox Series X/S. Ce produit haut de gamme aurait déjà reçu le feu vert de Satya Nadella, le patron de Microsoft. Attendu pour 2027, il offrira une expérience encore plus proche de Windows, simplifiant ainsi le portage des jeux depuis un PC. Il pourrait aussi être compatible avec les anciens jeux Xbox et supporter des plateformes tierces comme l’Epic Games Store et Steam.