Pour l’année 2020, Apple explose ses chiffres

Apple a dégagé un bénéfice net de 28,7 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de plus de 29 % sur un an. Une forte croissance notamment portée par le marché chinois et l’Iphone 12.

Ce mercredi 27 janvier, la firme californienne a fièrement annoncé des résultats records sur l’année écoulée, avec un chiffre d’affaires record, pour la première fois supérieur à 100 milliards de dollars (82,5 milliards d’euros). Une barre symbolique pour la marque à la pomme.

« Nous sommes satisfaits des retours enthousiastes de notre clientèle sur nos produits dernier cri que nous avons livrés lors de la saison des fêtes », s’est réjoui dans un communiqué le patron d’Apple, Tim Cook. Il a de quoi : Apple a engrangé un bénéfice net de 28,7 milliards de dollars au premier trimestre de son exercice décalé 2020-2021, soit une hausse de plus de 29 % sur un an tandis que les revenus du groupe ont atteint les 111,4 milliards de dollars.

Des ventes portées par une très forte demande chinoise, où les iPhone se sont particulièrement bien vendu ses 12 derniers mois. Le smartphone Apple a généré à lui seul 65,6 milliards de dollars de revenus sur le dernier trimestre 2020, soit une hausse de 17% par rapport à l’année précédente.

Les nouveaux iPhone 12, compatibles avec la 5G, se sont ainsi particulièrement bien vendus dans l’Empire du Milieu : la Chine représente désormais à elle seule 20 % des ventes d’iPhone tandis que ses ventes ont progressé de 37 % dans le pays sur la période.

De très bons résultats d’Apple qui ont aussi été alimentés par le télétravail et le confinement : les autres familles de produits de la firme californienne ont également connu une croissance exceptionnelle dans le monde avec une augmentation de 41 % pour les ventes d’iPad, de 30 % pour les accessoires et objets connectés (Apple Watch, AirPods, HomePod…) tandis les ventes de Mac ont également fait un bond, passant de 7,1 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019.