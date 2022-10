Sony et Honda s’unissent pour créer une voiture électrique 

Sony et Honda ont annoncé qu’ils prévoyaient de commencer à vendre leurs véhicules électriques développés conjointement aux États-Unis au début de l’année 2026. Les premières voitures seront construites dans les usines américaines de Honda et les deux entreprises japonaises comptent se distinguer sur le marché par des produits encore plus connectés.

C’est officiel, les américains pourront bientôt rouler en voiture Sony. Les États-Unis ont été choisis comme premier marché en raison de leur goût prononcé pour les véhicules électriques. Les voitures seront ensuite mises en vente au Japon plus tard la même année, puis, peut-être, en Europe. Les précommandes pour les véhicules seront ouvertes en 2025, les ventes et la personnalisation des véhicules se faisant par le biais de canaux en ligne.

Les deux entreprises japonaises ont annoncé qu’elles allaient collaborer dans le cadre d’une nouvelle entreprise à parts égales au début de l’année, qui a ensuite été baptisée Sony Honda Mobility. L’alliance a pour but d’unir l’expertise de Honda dans la construction automobile et les prouesses de Sony dans les domaines des capteurs, des logiciels et du divertissement. Les entreprises espèrent qu’en unissant leurs forces, elles pourront rattraper les nouveaux fabricants de voiture électrique, comme Tesla aux États-Unis et BYD en Chine.

« La première livraison de véhicules est prévue en Amérique du Nord au printemps 2026. Au Japon, la livraison devrait commencer dans la seconde moitié de 2026 », a déclaré Yasuhide Mizuno, président de Honda Mobility, aux journalistes lors d’une conférence de presse, selon Nikkei Asia.

Mizuno a ajouté que le prix des voitures serait « raisonnable » et correspondrait à la « haute valeur ajoutée » de leurs composants.

Izumi Kawanishi, cadre supérieur de Sony, a souligné que le développement des véhicules serait axé sur « la valeur de l’espace mobile, non seulement comme moyen de transport physique, mais aussi comme espace de divertissement et d’émotion ». En d’autres termes, les logiciels et les systèmes de divertissement embarqués seront un élément clé de la vente. C’est dans ce domaine que des concurrents comme Tesla ont réussi à se distinguer des constructeurs automobiles traditionnels, en commercialisant de manière agressive leur technologie d’aide à la conduite et en ajoutant des fonctions gadgets comme les jeux vidéo embarqués.

La production des voitures Sony-Honda aura lieu dans l’une des 12 usines de Honda aux États-Unis, mais aucun détail n’a été communiqué sur le volume prévu. AP News rapporte que les deux entreprises affirment que les premiers véhicules ne sont pas destinés à être vendus en masse.