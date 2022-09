Twitter rajoute enfin le bouton « modifier » !

Fini les tweets avec une faute d’orthographe dont on ne se rend compte qu’une fois mis en ligne ! Twitter donne enfin à ses utilisateurs la nouvelle fonctionnalité qu’ils réclamaient le plus : un bouton d’édition pour modifier son tweet.

C’est un petit changement dans l’ADN de Twitter : on va pouvoir modifier nos tweets.

« Si vous voyez un Tweet modifié, c’est parce que nous testons le bouton de modification. C’est en cours et tout ira bien ». Dans un message publié sur son réseau social, Twitter a annoncé la grande nouvelle… Mais une nouvelle fonctionnalité qui sera payante !

if you see an edited Tweet it’s because we’re testing the edit button

this is happening and you’ll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022