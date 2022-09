Bientôt le dépistage du cancer du sein à domicile ?

« Oh my God » : le prestigieux prix britannique « James Dyson » a accordé la première place de son édition 2022 à un dispositif permettant de détecter le cancer du sein à domicile. Révolutionnaire ?

Intitulé « Dotplot », ce nouveau dispositif a pour but d’aider les femmes à surveiller elle-même, à domicile, l’apparition d’éventuels symptômes cancéreux et à suivre tout changement qu’elles pourraient constater.

This portable handheld device called Dotplot helps detect breast cancer. The tool aims to help women self-check at home and track any abnormalities they may find via an app pic.twitter.com/ocoQSwEYK7

— Reuters (@Reuters) September 9, 2022