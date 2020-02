À partir de quand peut-on se considérer comme « riche » ? 

C’est quoi, être riche ? Comme l’évoquait François Hollande lorsqu’il était à la tête de l’État, est-ce réellement gagner 4 000 euros par mois ? Ou bien plus ? Analyse.

À partir de quand est-on riche ?

En France, le patrimoine moyen des ménages s’élève à 276.000 € et notre pays compte environ 635.000 millionnaires. Deux fois moins qu’en Allemagne par exemple. Devenir riche ou rester riche est-il plus compliqué dans l’Hexagone que dans d’autres pays ? Pour Philippe Martinez, secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT), qui gagne près de 4000 euros par mois justement, « être riche en France, ce n’est pas gagner 4000, 6000, ou même 10.000 € par mois… C’est gagner plusieurs millions par an!» («Ecorama», 12 février 2019). En effet, si vous habitez dans une ville comme Paris par exemple, où les prix de l’immobilier ont flambé ces dernières années, difficile de se considérer comme riche avec un salaire de 4000, 5000 ou même 6000 euros par mois.

Il y a une vingtaine d’années, l’Observatoire des inégalités a mis en place une méthode qui consiste à dire qu’une personne est riche quand elle gagne le double du revenu médian disponible (soit ce que touche un ménage – salaire, revenus locatifs, dividendes – après imposition). Ainsi en 2016, ce revenu était de 1563 € pour une personne seule d’après l’Insee, de 3036 pour un couple sans enfant et de 3998 pour un couple avec deux enfants. Si on tient compte de ces analyses, un couple sans enfant serait riche à partir du moment où il gagne 6072 €/mois et ce chiffre grimpe à 7995 pour un couple avec deux enfants.

Les très hauts revenus représentent 1% de la population

L’année dernière, l’Insee a essayé d’y voir plus clair en ce qui concerne les hauts revenus. Après de nombreuses études, les conclusions étaient unanimes : 90% des Français disposent d’un revenu inférieur à 45.220 €/an (3768 €/mois) et 9 % gagnent jusqu’à 106.210 € par unité de consommation (8850 €/mois pour une personne seule, 18.590 pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans). Ces derniers rentrent alors dans la catégorie des «hauts revenus». Au-delà de ce seuil, on parle de « très hauts revenus » qui ne représentent qu’1% de la population.

Qui sont ces Français très très fortunés ? Pour 37% des cas, il s’agit de couples sans enfant dont le déclarant fiscal est en moyenne âgé de 59 ans. La plupart sont propriétaires de leur résidence principale et 30% d’entre eux vivent à Paris ou dans les Hauts-de-Seine. Ce pourcentage de la population est lui-même plutôt éclectique : 0,9 % sont des personnes aisées (jusqu’à 259.920 € de revenus annuels), 0,09 % sont très aisées (entre 259.920 et 699.230 € de revenus annuels) ; et enfin, 0,01 % (environ 6400 personnes) gagnent au minimum 699.230 €/an… soit plus de 58.000 €/mois et constituent la catégorie des «plus aisés».

Bien évidemment tous ces chiffres ne sont que des indications qui tentent tant bien que mal de donner une tendance. Il revient à chacun d’appréhender sa propre situation et surtout ses propres besoins.