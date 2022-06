BTS annonce une pause dans sa carrière, les fans de K-POP en deuil

Ce groupe ne vous dit probablement rien. Mais vos nièces connaissent certainement. Navrée de vous infliger ce petit « coup de vieux », mais le groupe BTS, mondialement connu sur la planète, est l’un des poids lourds de l’industrie musicale. Et les chanteurs de K-POP viennent officiellement d’annoncer leur séparation pour se consacrer « à leurs carrières personnelles ».

Le 31 mai dernier, le septuagénaire Joe Binaire recevait le septuor le plus connu du monde à la Maison Blanche pour « diffuser un message d’espoir et d’optimisme » et dénoncer le racisme anti asiatique. Car il faut dire que le groupe BTS, figure de proue de la pop coréenne, est un véritable phénomène musical, culturel, mais aussi politique.

Avant la Maison Blanche, le groupe avait aussi été convié ces dernières années dans une multitudes d’institution internationales pour défendre de pléthore de causes, de la dénonciation du réchauffement climatique à la tribune des Nations Unies à la pandémie du Covid-19.

Mais clap de fin pour le groupe coréen. Le 14 juin, les sept jeunes hommes qui composent le groupe ont annoncé vouloir se concentrer sur leur propre carrière solo.

Fin de BTS

L’annonce a été faite lors d’un dîner retransmis en ligne pour marquer l’anniversaire du boys band formé de sept artistes sud-coréens d’une vingtaine d’années, considérés comme des ambassadeurs d’une partie de la jeunesse du monde entier et extrêmement populaires, notamment aux Etats-Unis.

En 2021, BTS a enregistré un chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliard de dollars, grâce au contenu en ligne et aux ventes d’albums. L’un des sept, « RM », 27 ans, a expliqué qu’après plusieurs nominations aux Grammy Awards, les récompenses de l’industrie musicale, ils « ne savaient plus quel groupe ils formaient » exactement, ajoutant que certains membres étaient « épuisés ».

« J’ai toujours pensé que BTS était différent des autres groupes (…), mais le problème avec la K-pop et l’ensemble du “star system” est que l’on n’a pas le temps de mûrir », a poursuivi le jeune homme à l’adresse des millions de fans et de l’industrie musicale mondiale. « RM » a souligné qu’en tant que groupe, BTS « devait sans cesse produire de la musique et faire quelque chose ». « En dix ans, j’ai changé et j’ai besoin de réfléchir et d’avoir du temps pour moi », a conclu l’artiste.

L’un de ses partenaires, Jimin (Park Ji-min), 26 ans, n’a pas dit autre chose, affirmant lors de ce dîner que lui et ses six jeunes coartistes « essayaient peu à peu de comprendre » ce qui leur arrivait et de « réfléchir au souvenir que chacun voulait laisser à ses fans ».

On vous laisse avec le dernier morceau du groupe… À vous de juger si cette séparation de BTS est une grande perte pour l’Histoire de la musique.