Des kits de détection de soumission chimique pour prendre au piège les violeurs 

Le Premier ministre Michel Barnier a annoncé lundi l’expérimentation de kits de détection de soumission chimique. Prochainement disponibles en pharmacie, ces dispositifs devraient contenir des flacons pour recueillir l’urine, des adresses utiles et des indications sur la marche à suivre.

Michel Barnier a annoncé lundi, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’expérimentation de kits de détection de soumission chimique. Le premier ministre a précisé que ces dispositifs seraient remboursés par l’Assurance maladie.

La soumission chimique révélée au grand jour par l’affaire Pelicot

Cette mesure constitue une réponse au débat entourant la soumission chimique, une pratique au cœur du procès des viols de Mazan. Selon Michel Barnier, cette affaire « marquera un avant et un après ». Le chef du gouvernement a ajouté que les kits annoncés seront disponibles dans les pharmacies de plusieurs départements.

Pour rappel, la soumission chimique est une technique de viol consistant à droguer une personne à son insu pour abuser d’elle, sans qu’elle ne puisse réagir ou parfois même en avoir conscience. Dans le cadre de l’affaire Pelicot, une cinquantaine d’hommes ont abusé régulièrement de cette femme avec la complicité de son mari qui la droguait.

Sandrine Josso, victime d’une soumission chimique

Aujourd’hui, il est quasi impossible de démontrer qu’on a subi une soumission chimique. Très souvent, il s’avère trop tard pour pouvoir le prouver et les victimes ne savent pas toujours ce qu’elles doivent faire pour avoir des preuves. La députée MoDem Sandrine Josso en sait quelque chose, elle qui a déposé en novembre 2023 une plainte contre le sénateur Joël Guerriau pour l’avoir droguée à son domicile.

La député a effectué des prises de sang sur conseil d’un collègue

Joël Guerriau a été mis en examen pour « administration d’une substance » afin de commettre « un viol ou une agression sexuelle », et placé sous contrôle judiciaire. Sandrine Josso dit avoir effectué des prises de sang sur conseil d’un collègue pour établir les faits. Aujourd’hui, c’est elle qui propose la mise à disposition de kits de détection dans les pharmacies. Ces dispositifs seront delivrables sur prescription médicale aux personnes qui pensent avoir été victimes de soumission chimique.

La composition exacte des kits reste à déterminer

La députée MoDem copilote la mission parlementaire sur la soumission chimique, dont les conclusions sont attendues en mai 2025. Elle planche actuellement sur la composition du kit. Ce matériel doit être automatiquement remboursé, sans l’obligation de déposer une plainte au préalable comme c’est le cas maintenant. Selon les premières informations, le kit comprendra un flacon pour recueillir l’urine, des adresses utiles et des indications sur la marche à suivre.

Une campagne de sensibilisation à la soumission chimique

Les adresses seront celles du Crafs (Centre de référence sur les agressions facilitées par les substances), du laboratoire expert le plus proche et des professionnels disponibles pour réaliser les prélèvements. En parallèle de cette mesure, il y aura une campagne de sensibilisation à la soumission chimique, conduite par l’association #MendorsPas, cofondée par la fille de Gisèle Pelicot, Caroline Darian, et en partenariat avec l’Ordre des pharmaciens.