Des trottinettes Lime qui ralentissent automatiquement sur les trottoirs ?

Lime promet une intelligence artificielle qui ferait ralentir les trottinettes électriques automatiquement quand elles sont sur un trottoir.

Elles ont poussé dans Paris comme du chiendent : les trottinettes électriques, plaisir des cadres de la Défense, des banlieusards et des touristes en tout genre mais cauchemar des parisiens se sont multipliées en ville. Mais les entreprises du secteur redoublent d’initiative pour rendre plus douce la cohabitation entre les parisiens et les trottinettes électriques. Nouvelle innovation : une intelligence artificielle qui fait ralentir le véhicule automatiquement quand il est sur un trottoir.

« On a souhaité investir sur la sécurité d’une part de nos utilisateurs mais aussi des non-utilisateurs, au premier rang desquels les piétons ». Le 13 juillet dernier, Garance Lefèvre, directrice des affaires publiques pour la France et le Benelux chez Lime a annoncé ce qui pourrait être une petite révolution dans le secteur de la mobilité électrique. En tout cas, un élément pour se différencier de leurs nombreux concurrents aux yeux des consommateurs, mais aussi et surtout des pouvoirs publics.

Car les piétons subissent de plus en plus l’invasion des trottinettes électriques sur leurs voies réservées lorsque la circulation automobile est trop intense. Une situation dangereuse, notamment quand on se déplace avec une poussette ou un enfant.

Mais Lime promet une solution : grâce à une Intelligence artificielle et d’une caméra embarquée, la vitesse sera bridée dès que le véhicule est détecté sur un trottoir. Un autre objectif a été abordé au cours de cette présentation : la conduite en état d’ébriété.

Lime, dont Paris est le premier marché mondial, a mis en place un algorithme opérationnel de 22 heures à 5 heures du matin, qui détermine si l’usager est apte à se déplacer en trottinette. « C’est un test de réaction. Si on ne réussit pas le test, on ne peut pas déverrouiller la trottinette », indique à nouveau la représentante de Lime.

Une excellente idée qui devrait éviter certains excès et comportements dangereux.