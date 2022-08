Enfin un documentaire Netflix sur John McAfee !

Une vie rocambolesque, un cocktail explosif entre Cizia Zyke et Bill Gates : John McAfee, génial entrepreneur d’internet lors des balbutiements du web devenu ensuite un criminel en cavale internationale, méritait bien une série Netflix.

Cette nouvelle série ne proposera pas une biographie complète de l’inventeur du célèbre antiviral informatique à qui il avait donné son nom. Les épisodes débuteront en 2012, lorsque l’homme d’affaire devient un fugitif, suspecté d’avoir assassiné son voisin au Belize. C’est à ce moment que le fantasque John McAfee avait justement demandé à une équipe de tournage de documenter son expérience alors qu’il échappait aux autorités et à cartel mexicain. Une aventure devenue un documentaire qui s’annonce passionnant.

Le documentaire, intitulé Running with the Devil: The Wild World of John McAfee , a jeté ces journalistes dans la vie incroyable et dangereuse de cet ancien entrepreneur du web. Avec des armes à feu, de la drogue et de l’alcool en pagaille, on suit la traversée du Belize et du Guatemala, direction des Bahamas.

Courir avec le diable arrivera sur Netflix le 24 août. Il est produit par le studio britannique Curious Films, dont le co-fondateur, Dov Freedman, a déclaré au média Deadline que le film a mis « 10 ans à se préparer ». D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que John McAfee fait l’objet d’un documentaire ; en 2016, Showtime avait déjà produit « Gringo : La vie dangereuse de John McAfee ».