Exposition : Christian Louboutin à l’honneur au Palais de la Porte Dorée

Inutile de présenter les fameux escarpins à la semelle rouge de Christian Louboutin. Classiques de la mode, ils sont devenues incontournables tant sur les podiums que dans les placards des fashion addict. Pour la première fois à Paris, le Palais de la Porte Dorée met à l’honneur les créations du célèbre designer dans une jolie exposition.

Entrez dans l’univers de l’homme aux semelles rouges

À partir du mercredi 26 février, vous allez pouvoir entrer dans l’univers de Christian Louboutin ou encore l’homme aux semelles rouges. Pièces inédites et sources d’inspirations se dévoilent alors pour vous aider à en savoir plus sur la célèbre chaussure Louboutin. Intitulée « L’Exhibitionniste », cette rétrospective prend place jusqu’au 26 juillet au coeur du Palais de la Porte Dorée, lieux emblématiques pour Monsieur Louboutin. En effet, selon ses dires, c’est une façon de « rendre hommage à ce Palais qui a vu naître [sa] vocation et qui n’a cessé de [l]’inspirer dès lors ». La rumeur court qu’il aurait même imaginé sa chaussure maquereau dans les salles du célèbre aquarium parisien.

Une vision particulière mise en avant tout au long de l’exposition

Tout au long de l’exposition, vous pourrez admirer une large sélection de chaussures, depuis sa collection Nude à l’iconique modèle Pigalle. Vous aurez notamment l’occasion de retrouver des pièces jamais présentées en boutique. L’intérêt du créateur pour l’art est également mis en avant par le biais de ses nombreuses collaborations, à l’image de celle avec David Lynch par exemple. Une belle manière de mettre en lumière sa vision particulière qui puise aux sources de la pop culture, du spectacle, de la danse, de la littérature et du cinéma.