Fasse à la mauvaise gestion des parcs par la municipalité parisienne, des Parisiens réclament que le « petit Luco », les deux jardins qui sont dans le prolongement du jardin du Luxembourg, qui vont jusqu’au niveau de Port-Royal, soient désormais gérés par le Sénat. Il faut dire que les quelques hectares gérés par le Sénat contrastent, par leur élégance et leur entretien, avec les autres espaces verts quelques mètres plus loin.

Le mouvement #saccageParis n’en finit pas de secouer les arcanes feutrés de l’hôtel de ville. Une pétition a été lancée par une association de sauvegarde du patrimoine « Monts14 » : intitulée « Halte au saccage sournois du jardin du Luxembourg », elle ne réclame rien de moins que le transfert du « petit Luxembourg » dans le giron du Sénat, jugé bien meilleur gestionnaire de ses espaces que la ville de Paris.

Il faut dire que les images illustrant ladite pétition ont de quoi rendre furieux, et rappellent à quel point que le mouvement #saccageParis est d’utilité publique : espaces verts non entretenus (existe-t-il encore des jardiniers dans les équipes municipales, ou uniquement des balayeurs et des bûcherons ?), dégradation du mobilier urbain historique de la ville…

Halte au saccage sournois du jardin du Luxembourg : https://cutt.ly/OvwgVOR

Il existe des saccages évidents. Celui dont… Publiée par Monts 14 sur Lundi 12 avril 2021

Les pétitionnaires relèvent aussi un point important, déjà dénoncé par d’autres Parisiens au sujet du parc Monceau : la gestion des poubelles.

1. Poubelle d’accueil

2. Poubelle penchée et son pieu

3. Poubelle au paysage

4. Carrefour des poubelles pic.twitter.com/KCRgiuxmTX — Aliocha (@Plumedaliocha) March 20, 2021

Obnubilée par sa communication autour du tri sélectif, la Mairie dispose fièrement ces différents bacs à ordures et autres containers sous les yeux des passants. À croire que la municipalité prend ses administrés pour des idiots, incapables de reconnaitre des poubelles si celles-ci ne sont pas grossièrement disposées sous leur nez.

Le contraste avec le jardin du Luxembourg, où les poubelles ont été discrètement disposées pour s’incorporer dans le paysage, est sans appel.

La gestion du petit Luco transférée au Sénat ?

« Quand on entre dans le Luxembourg par la grille de la rue Auguste-Comte, le contraste est évident », estime Patrice Maire, le président de Monts14, dans les colonnes du Parisien, qui dénonce le saccage des parcs parisiens : « Celui dont est victime aujourd’hui ce que l’on appelle le “petit Luxembourg” est plus sournois ! Le Luxembourg est géré avec amour par le Sénat, mais ces deux parcs, rattachés aux services de la Ville, laissent à désirer ».

Un décalage qui légitime selon eux le transfert de ces deux parcs dans le giron du Sénat, joignant même à la pétition une lettre au Président de la chambre basse, Gérard Larcher. « Historiquement, le jardin du Luxembourg nous a été légué par la reine Marie de Médicis, et sa physionomie a été conçue à l’identique jusqu’au boulevard Montparnasse, rappelle Patrice Maire. La solution serait que ces deux jardins soient rétrocédés au Sénat, ce qui garantirait leur entretien, leur pérennité et la fin des interventions minables » explique le Président de Monts14. Le Sénat saisira-t-il la balle au bond, pour sauver le petit Luco ?