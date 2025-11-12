GROUPE M MEDIA : un portfolio presse orienté habitat et décoration

Depuis plusieurs années, GROUPE M MEDIA a bâti un écosystème de magazines spécialisés dans l’habitat, la décoration et l’aménagement. À travers ses supports, il propose un regard approfondi sur les tendances, les produits et les services qui transforment les intérieurs et les extérieurs.

GROUPE M MEDIA, présent sur le web par l’adresse « groupemmedia.com », se positionne comme un acteur de référence de la presse spécialisée « habitat/déco ». Sur sa page d’accueil, on relève qu’il édite 4 magazines, publie plus de 20 numéros par an, et compte plus de 30 collaborateurs.

Parmi ses titres phares : Maison Actuelle, Maison & Jardin Actuels, Déco Mag, et Cheminée & Poêle Actuels. Le positionnement du groupe est clair : offrir des contenus experts pour les amateurs et les professionnels de l’habitat, en combinant inspiration, conseils pointus et décryptages des nouveautés produit.

En matière de business model, on distingue un modèle traditionnel de presse spécialisée : édition de magazines imprimés, déclinaisons numériques, partenariats avec des marques du secteur. Pour les professionnels, GROUPE M MEDIA constitue une vitrine : ses supports permettent de toucher une audience ciblée, passionnée et prête à investir dans l’aménagement de leur maison ou de leur jardin.