Palmarès des 10 plus grandes fortunes de 2019 selon Forbes

Chaque année, le magazine américain Forbes nous livre son classement des plus grandes fortunes du monde. Une chose est sûre, depuis des décennies, les dix hommes qui se partagent les rangs ne laissent pas beaucoup de place aux nouveaux venus. On fait le point.

#1 Jeff Bezos, fondateur d’Amazon avec 109,1 milliards de dollars

Sans surprise, c’est bien le fondateur de la plateforme en ligne Amazon qui occupe la tête du classement et qui remporte donc le titre de l’homme le plus riche du monde. Pour la troisième année de suite, Jeff Bezos prend la première place avec 109,1 milliards de dollars, malgré un divorce qui lui aura coûté plus de 30 milliards de dollars cette année !

#2 Bill Gates, fondateur de Microsoft avec 106,8 milliards de dollars

Il n’y a que 3 petits milliards de dollars qui séparent Jeff Bezos de Bill Gates et pourtant ce dernier n’occupe plus que la deuxième place, après avoir été longtemps premier ! Il paraîtrait même que, le temps d’un été, le fondateur de Microsoft était passé troisième… derrière notre frenchi Bernard Arnault.

#3 Bernard Arnault, à la tête de LVMH avec 106,3 milliards de dollars

L’honneur est sauf, nous avons un français dans le top des 10 plus grandes fortunes du monde ! C’est bel et bien Bernard Arnault qui occupe la troisième place de ce palmarès. Il a même été à la tête de ce classement pendant quelques heures, grâce à l’acquisition du joaillier Tiffany par LVMH.

#4 Warren Buffet, chef d’entreprise avec 87,7 milliards de dollars

Aussi appelé « l’oracle d’Omaha », Warren Buffet tient sa place dans ce classement depuis le début du XXIe siècle, sans jamais faillir. Celui qui doit sa fortune à de multiples investissements s’affiche avec une cagnotte personnelle de 87,7 milliards. Mais son empire vaut à lui tout seul plus de 530 milliards de dollars.

#5 Mark Zuckerberg, créateur de Facebook avec 74,5 milliards de dollars

Malgré les déboires, l’homme au tee-shirt gris garde une jolie cinquième place au sein du palmarès avec une petite fortune de 74,5 milliards de dollars.

#6 Armancio Ortega, propriétaire d’Inditex avec 70,7 milliards de dollars

Classé sixième au tableau des plus grandes fortunes du monde, il est cependant premier dans son pays puisqu’il est l’homme le plus riche d’Espagne ! En plus d’être l’heureux propriétaire du géant du textile Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti…), Armancio Ortega a également investi dans la filière immobilière en 2019.

#7 Larry Ellison cofondateur d’Oracle Corporation avec 67,3 milliards de dollars

Ce nom vous est peut-être un peu moins connu que tous les autres, et pourtant Larry Ellison se situe à la septième place du classement. Il est le cofondateur de l’entreprise Oracle Corporation connue pour offrir des logiciels liés aux systèmes de gestion de base de données (comme Java, le célèbre logiciel de langage de programmation).

#8 Larry page, cofondateur de Google avec 60,7 milliards de dollars

Selon Forbes, Larry Page occupe la huitième place du palmarès avec une fortune de 60,7 milliards de dollars. À noter que l’informaticien américain a quitté Google au début du mois de décembre.

#9 Mukesh Ambani, homme d’affaires indien avec 60,4 milliards de dollars

Direction l’Inde maintenant pour retrouve l’homme qui prend la neuvième place. Il est à la tête du conglomérat Reliance Industries, fondé par son père Dhirubhai Ambani, qui se présente aujourd’hui comme la plus grande compagnie privée d’Inde.

#10 Carlos Slim Helú, homme d’affaires mexicain 60,4 milliards de dollars

Comme Larry Ellison, ce nom vous est peut-être inconnu. Cet homme d’affaires d’origine mexicaine est pourtant le principal actionnaire de la New York Times Company et le propriétaire de Grupo Carso.