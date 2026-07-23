Call of Duty : le film se déroulera dans l’univers de Modern Warfare

Un coin du voile levé ! À l’occasion du Fanatics Fest New York, le réalisateur Peter Berg a confirmé que le film Call of Duty, attendu dans les salles de cinéma en juin 2028, se déroulera dans l’univers de Modern Warfare. Paramount a donc fait le choix de la branche la plus « réaliste » de la série, inaugurée en 2007. Cette saga suit le capitaine John Price et son unité Task Force 141, dans des opérations spéciales à travers le globe pour déjouer les plans du terroriste Vladimir Makarov.

Le projet d’adaptation de la franchise Call of Duty sort définitivement des cartons. Après avoir passé des mois dans le silence le plus complet, le réalisateur Peter Berg a confirmé, durant le récent Fanatics Fest de New York (du 16 au 19 juillet), que l’histoire se déroulerait dans l’univers de Modern Warfare, pivot réaliste de la licence de FPS d’Activision. C’est un choix plutôt judicieux, qui a mis du temps à se dessiner.

Un projet qui a mis du temps à se concrétiser

Le projet du long-métrage Call of Duty date de plus d’une décennie. En 2015, Activision avait spécialement créé un studio de cinéma, Activision Blizzard Studios, dans l’espoir de bâtir un univers partagé autour de ses licences, à commencer par Call of Duty. Mais les années ont passé sans qu’il n’y ait d’évolution. Il a fallu attendre l’accord signé avec Paramount Skydance en septembre 2025 pour voir de nouveaux développements. Puis en avril 2026, Activision a annoncé au CinemaCon une sortie américaine au 30 juin 2028.

Call of Duty traitera de la géopolitique moderne et des opérations clandestines

En choisissant l’univers Modern Warfare, Paramount mise sur la branche la plus réaliste de la franchise d’Activision. Cette saga suit le capitaine John Price et son unité Task Force 141, dans des guerres contemporaines à travers le globe pour lutter contre l’organisation terroriste de Vladimir Makarov. Elle compte des personnages devenus iconiques comme Soap MacTavish, Ghost ou Gaz, en plus du capitaine John Price. Avec le choix de l’univers Modern Warfare, il faudra oublier la science-fiction et le récit futuriste, qui irait bien à Black Ops par exemple. Le film Call of Duty va plutôt s’ancrer dans la géopolitique moderne et les opérations clandestines.

Taylor Sheridan et Peter Berg, co-scénaristes du long-métrage

C’est un terrain de jeu parfait pour Taylor Sheridan, habitué à disséquer la violence militarisée et les soldats brisés par l’horreur du front. Créateur de Yellowstone et Landman, le réalisateur apportera logiquement son expérience des récits militaires et des thrillers contemporains à un projet particulièrement ambitieux.

Son choix en tant que co-scénariste avec Peter Berg coule est plus que judicieux. Peter Berg, lui, est le réalisateur de Hancock, Du sang et des larmes (Lone Survivor) ou encore de Traque à Boston (Patriots Day). C’est également un cinéaste rompu aux films de guerre modernes et aux récits militaires inspirés de faits réels. Côté esthétique, on s’attend à des scènes sobres et des effets pratiques (pas de scènes numériques).

Call of Duty : Modern Warfare 4 arrive le 23 octobre 2026

Prévu sortir le 30 juin 2028 aux Etats-Unis, le film Call of Duty marquera les 25 ans de la franchise, lancée en 2003 et écoulée à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde. Depuis ses débuts centrés sur la Seconde Guerre mondiale, la série a exploré de nombreux conflits, comme la guerre du Vietnam. Elle s’aventure aussi régulièrement sur des scénarios futuristes. En attendant la sortie du long-métrage, Call of Duty : Modern Warfare 4 arrivera le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, PC et la prochaine console de Nintendo, marquant le retour de la saga sur une machine Nintendo depuis Call of Duty : Ghosts.