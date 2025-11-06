JO 2024 : l’entourage de Brigitte Macron ne voulait pas d’Aya Nakamura 

Tout le monde sait que l’extrême droite a tout fait pour empêcher Aya Nakamura de prester à la cérémonie d’ouverture des JO 2024 de Paris. Mais personne n’était au courant du fait que l’entourage de Brigitte Macron a également tenté de saboter la présence de la célèbre artiste, au nom d’une certaine idée de la France culturelle. C’est en tout cas ce qu’affirme un livre-enquête publié par trois journalistes, Paul Deutschmann, Simon Piel et Joan Tilouine.

La polémique n’a pas échappé à tous ceux qui se sont intéressés aux Jeux olympiques de Paris 2024. Dans les semaines qui ont précédé l’événement, un vif débat a opposé les Français sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias traditionnels. Il portait sur le choix d’Aya Nakamura pour chanter lors de la cérémonie d’ouverture de ces Jeux.

L’extrême droite ne voulait pas d’Aya Nakamura aux JO de Paris 2024

Alors que le directeur artistique de la cérémonie d’ouverture Thomas Jolly continuait d’entretenir le flou, l’extrême s’acharnait sur Aya Nakamura. Elle prétendait que la chanteuse franco-malienne n’avait pas le talent nécessaire ni même la personnalité pour chanter à cette cérémonie, surtout sur du Edith Piaf (la rumeur courrait que l’une de ses chansons serait au menu). Ses critiques, sur fond de racisme, ont dégouliné sur les réseaux sociaux jusqu’au jour-j. Comme pour braver les détracteurs, le Comité d’organisation des JO (COJO) a choisi Aya Nakamura. Une belle gifle pour le RN, Reconquête et autres xénophobes assimilés (quoiqu’il y avait eu aussi des gens guidés davantage par leurs goûts musicaux légitimes).

L’entourage de Brigitte Macron s’est aussi opposé au projet

Mais il n’y avait pas que l’extrême droite qui a tout fait pour empêcher Aya Nakamura de chanter aux JO. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’entourage de Brigitte Macron s’y était également opposé, et même davantage. C’est ce que révèle un livre-enquête publié par trois journalistes, Paul Deutschmann, Simon Piel et Joan Tilouine. Intitulé « L’Empire », ce livre affirme que plusieurs proches de l’épouse du chef de l’État ont tout fait pour saboter la présence de la célèbre chanteuse franco-malienne lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, faisant ainsi le jeu de l’extrême droite.

Aya Nakamura pas « convenable » pour un tel événement

Les proches de Brigitte Macron jugeaient Aya Nakamura trop clivante et non « convenable » pour un événement aussi prestigieux que les JO. Ils la trouvaient également très « éloignée des cercles traditionnels du pouvoir culturel français ». Selon eux, il fallait une figure institutionnelle comme Gims, proche d’Hélène Mercier-Arnault, l’épouse du patron de LVMH, et figure appréciée de Brigitte Macron. Pour saboter le projet Aya Nakamura, l’entourage de la Première dame a même divulgué une fausse information, celle selon laquelle l’interprète de « Djadja » chanterait sur du Edith Piaf, une célébrité des années 1930 à 1960.

Une association provocatrice pour réveiller la fachosphère

En associant une référence de la chanson française ancienne à une artiste moderne ultra bimbo comme Aya Nakamura, le clan de Brigitte Macron voulait sans doute faire sortir de leur bois tous les défenseurs de la culture « authentique » française. La vieille génération a logiquement trouvé le projet irrespectueux envers la musique française. Tout comme l’extrême droite, emmenée par Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ce mouvement idéologique, qui crie tout le temps au grand remplacement, y a vu un nouveau signe du piétinement des valeurs de la France.

Aya Nakamura a offert un spectacle mémorable

De son coté, le COJO a bien fait de ne pas plier sous les pressions diverses. En effet, Aya Nakamura a fait sensation le 26 juillet 2024 sur le Pont des Arts. Accompagnée de la Garde républicaine, et parée d’or, la chanteuse a enflammé la scène, offrant une prestation mémorable. Son spectacle a été suivi par plus de 31,4 millions de personnes, un record pour la télévision française. Bluffé, Emmanuel Macron a publié une photo de lui aux côtés de l’artiste sur sa page X. Quant à Brigitte Macron, elle l’a invitée à participer à l’opération Pièces Jaunes 2025. Une belle revanche pour Aya Nakamura qui continue d’écrire l’histoire malgré le flot de haine la visant.