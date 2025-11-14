Overcooked : Netflix travaille sur un Top Chef hilarant

Le géant du streaming Netflix et le studio indépendant A24 s’associent pour adapter le jeu coopératif culte Overcooked en télé-réalité culinaire live et non scénarisée. Selon les premières informations disponibles, il s’agirait d’un show compétitif où les participants devront affronter des défis inspirés directement de l’univers déjanté du jeu, avec notamment des tapis mouvants et des tonneaux roulants sortant de nulle part.

Overcooked invite les joueurs à se mettre dans la peau de chefs cuisiniers, dans un environnement chaotique

Sorti en 2016 en pleine mode des jeux coopératifs chaotiques, Overcooked est un jeu vidéo qui met les joueurs (jusqu’à quatre) dans la peau de chefs cuisiniers devant relever des défis en cuisine, dans des conditions extrêmes. Les partenaires font notamment face à des plans de travail mouvants, des sols glissants et des obstacles improbables, sans oublier le temps qui file. En dépit de ces obstacles multiples, ils doivent s’entendre pour cuisiner et servir des repas commandés par les clients.

Des tapis mouvants, des tonneaux roulant et des pannes de courant surprises

En transposant Overcooked à un show télévisé, Netflix promet des scènes à la fois tendues et hilarantes. Contrairement au jeu vidéo, le groupe proposera de vrais candidats et un spectacle non scénarisé dans la même veine que Nailed It ! et Floor is Lava. Bien évidemment, on ne verra pas les candidats tomber dans de la lave ou cuisiner dans l’espace, mais les producteurs envisageraient de créer des environnements spectaculaires et des défis dignes des plus grandes compétitions culinaires. Il y aurait des épreuves chronométrées sur tapis mouvants ou plates-formes instables, des tonneaux roulant qui testent la coordination, des flammes et des pannes de courant surprises. À ces environnements absurdes, Netflix ajoutera des accessoires farfelus et des timers diaboliques.

Avec cette transposition d’Overcooked, Netflix veut chambouler les émissions de cuisine classiques

Ghost Town Games, qui détient la licence d’Overcooked, participera à l’élaboration de cette émission de télé-réalité d’un autre genre, certainement pour s’assurer que l’esprit du jeu est bien respecté. Avec ce projet, Netflix veut chambouler les émissions de cuisine classiques, en injectant une pincée de folie et d’originalité. Le groupe n’a pas encore communiqué de calendrier de diffusion. Cela n’empêche pas les internautes de saliver déjà. Certains rêvent d’y participer entre amis ou amies, d’autres aimeraient que la production implique des invités surprise et des chefs charismatiques.