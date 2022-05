Instagram s’essaie aux NFT

C’est officiel, le réseau social Instagram se lance dans les NFT. Une exclusivité pour l’instant réservés aux utilisateurs américains. Reste à savoir s’ils vont mordre à l’hameçon…

Un groupe de créateurs et de collectionneurs de « jetons non fongibles » (ou NFT) pourront bientôt afficher leurs acquisitions sur Instagram. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a confirmé dans un post aujourd’hui que l’entreprise teste les NFT sur la plateforme, avec une « fonctionnalité similaire » à venir prochainement sur Facebook.

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré qu’un petit groupe d’utilisateurs américains aura la possibilité d’afficher les NFT sur leur flux, leurs stories et dans les messages.

Les détails des NFT s’affichent de la même manière que les profils et les produits tagués et sont nommés « objets de collection numériques. » En cliquant sur le tag, les détails s’affichent, comme le nom du créateur et du propriétaire.

Le dirigeant de la plateforme a annoncé que ce test est une première étape pour Instagram et observer les retours des utilisateurs de la « communauté ».

Petit bémol, il risque d’y avoir quelques interférences entre le réseau social très centralisé qu’est Instagram, et l’organisation très décentralisée de la blockchain. Une difficulté rencontrée il y a quelques semaines par un autre réseau social, Twitter, qui a aussi introduit des NFT sur sa plateforme sous forme de photos de profils en forme d’hexagone.

Bien que les entreprises et les célébrités aient été promptes à se lancer dans les NFT, et que certaines ventes récentes aient produit des pics d’activité temporaires, un article du Wall Street Journal de la semaine dernière soulignait le fait que les ventes stagnent depuis un pic en septembre dernier.

Les NFT ne seraient-elles déjà plus à la mode ?