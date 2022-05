Clap de fin pour « Plus belle la vie »

France Télévision annonce la fin de sa série-phare « Plus belle la vie », à l’écran depuis la diffusion sur France 3 du premier épisode, le 30 août 2004. Chez Métropolitaine, cela ne nous rajeunit pas !

Les fans sont déçus, les autres un peu moins : « Plus belle la vie » était menacé depuis des mois, c’est désormais officiel, la telenovela à la marseillaise tournée à Paris prend fin. Le fin de dix-huit saisons d’une série adorée de ses spectateurs mais régulièrement critiquée pour le jeu des acteurs ou son politiquement correct à haute dose.

France Télévisions arrêtera en novembre prochain la diffusion de sa série-phare « Plus belle la vie », à l’écran depuis la diffusion sur France 3 du premier épisode, le 30 août 2004. « Ce jeudi 5 mai 2022, la direction de France Télévisions a annoncé aux équipes de Plus belle la vie, à Marseille, que cette saison serait la dernière », a annoncé le groupe public dans un communiqué.

« Ce feuilleton, pionnier et emblématique, est devenu la série française quotidienne la plus longue de l’histoire et une marque forte de France 3 », a salué le groupe au sujet d’un programme « transgénérationnel, ancré dans la proximité, l’authenticité et les réalités de la société française dans toute sa diversité ». La novlangue payée par la redevance a parlé !

France Télévisions invoque l’évolution des « attentes des téléspectateurs » et de « la consommation des programmes » depuis dix-huit ans. « Un renouvellement de l’offre créative est nécessaire » estime le groupe, à l’heure du boom des plates-formes de streaming et alors que trois autres feuilletons quotidiens concurrencent Plus belle la vie sur TF1 et France 2.

Le groupe public s’est toutefois engagé à poursuivre « une nouvelle histoire avec Marseille et sa région » via « un nouveau pacte créatif » dans la cité phocéenne, « dans la prolongation du plan France 2030 », qui doit se « traduire par le tournage de nouvelles séries originales ».

Les audiences de « Plus belle la vie » qui raconte le quotidien des habitants du quartier marseillais fictif du Mistral, avaient atteint près de 7 millions de téléspectateurs dans les années 2000 mais se sont effritées ces dernières années, tombant à 2,7 millions en moyenne lors de la saison 2021-2022, selon Médiamétrie.