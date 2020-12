Friends est à la mode en 2020 : produits dérivés en pagaille sur Amazon, cartons d’audience sur Netflix… Les aventures des trentenaires new-yorkais profitent à fond de la nostalgie chez les téléspectateurs qui ont justement grandi dans l’ambiance des années 1990 emblématiques de la série et qui ont désormais l’âge des personnages de Rachell, Poebe ou Ross. Dernier produit en date : la palette de maquillage. Kitsch, mais amusant.

Des personnages forts, emblématiques et attachants, une trame cohérente sur dix saisons, des épisodes sans la pesanteur du politiquement correct : Friends, beaucoup ont essayé de l’imiter, peu de productions télévisuelles ont réussi à se hisser au niveau de la qualité et de la popularité de la série diffusée de 1994 à 2004.

Il faut dire qu’en ces temps anxiogènes, cette ambiance des années 1990 dépourvue de toute conflictualité et profondément bienveillante met du baume au cœur. Pour surfer sur « friendstalgie » (néologisme inventé par la rédaction de Métropolitaine dont on est très fières) la marque britannique « Revolution » lance une palette de maquillage inspirée des trois héroïnes féminines de la série : Monica, Rachel et Phoebe.

“I’ll be there for you….” But…. is it worth your cash? My full review of the Make Up revolution X Friends Rachel Palette here: https://t.co/kpxtVVz2z6 #makeuprevolution #makeuprevolutionxfriends #makeup #highstreetmakeup pic.twitter.com/NxKQGruPrC — Sharon 💋 (@BacktoyouBeauty) October 17, 2020

Jeffree try this one next!! A FRIENDS themed make up palette pic.twitter.com/5kPE63xwO6 — nissa0629 (@nissa0629) November 14, 2019

Une création spécialement conçue pour les fêtes de fin d’année, pour offrir comme un clin d’œil original à une amie fan de la série. Trois modèles de palettes de maquillage sont ainsi proposés et personnalisés en fonction des personnages de Friends : on retrouve sur la palette Rachel une photo du central Park, le fameux café emblématique du TV-show, le taxi de Phoebe illustre celui de la plus loufoque des chanteuses de rue tandis que la palette « Monica » est évidemment ornée du cadre et du judas de son appartement.

Pour pousser le clin d’œil, les différents coloris des fards ont aussi été intitulés avec des références aux différents personnages : « Dinosaur » pour Rachel pour exemple, ou « Obsessive » ou « Twins » pour Monica… Une quatrième palette de maquillage est aussi proposée, avec 27 coloris faisaient référence aux différents personnages de la série, et disponible chez Monoprix !