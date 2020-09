Friends : le livre des recettes emblématiques de la série bientôt disponible

Même s’il faudra attendre encore quelque temps pour voir le dernier épisode de la série à succès Friends sur nos écrans, c’est dans nos assiettes que nous allons pouvoir retrouver nos six copains préférés.

Thanksgiving dans Friends… comme si vous y étiez !

En effet, un livre de cuisine sera bientôt disponible dans toutes les librairies françaises. Inutile de se le cacher, nous avons tous eu envie de goûter les petits plats de la cuisine de Monica, et d’être invités aux grandes tablées de Thanksgiving.

Réalisées par la chef américaine Amanda Yee, les recettes contenues dans ce livre sont directement inspirées du sitcom. Au total, une centaine de pages qui retrace les mets les plus emblématiques de la série.

Le diplomate de Phoebe, ça vous tente ?

Et si vous ne savez pas cuisiner, ce livre est quand même fait pour vous ! Tous les niveaux sont représentés. Entrées, plats, desserts, ou encore cocktails en tout genre, tout y trouve sa place, pour le plus grand plaisir de nos papilles. Vous aurez même la possibilité de réaliser le fameux diplomate à la viande (très peu appétissant) de Rachel. Pour rappel, elle réalise cette recette sans se rendre compte que deux pages de son livre se sont collées ensemble… Le résultat ne se fait pas attendre, elle cuisine une moitié de diplomate anglais et une moitié de hachis Parmentier.

C’est une nouvelle qui va permettre à tous les fans de la série de patienter encore peu en attendant l’épisode « retrouvailles » annoncé par HBO Max lors d’une émission spéciale. Sortie prévue le 29 octobre dans nos librairies.