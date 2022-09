La Reine est morte… vive la Reine !

La reine Elizabeth II, le plus ancien monarque du Royaume-Uni, est décédée à Balmoral à l’âge de 96 ans, après avoir régné pendant 70 ans. Une figure tutélaire de l’Europe, dernier héritage d’une époque où la civilisation européenne rayonnait encore par sa puissance et son génie. La fin d’un monde.

« La Roi est mort, vive le Roi » proclame l’adage. Et si Charles III devrait monter sur le trône dans les prochaines heures, sa Majesté la Reine Elizabeth restera malgré tout une figure tutélaire immortelle pour tous ses sujets britanniques, et bien au-delà. Si sa personne n’est plus, son symbole lui, n’est pas prêt de s’éteindre.

Elizabeth II est paisiblement décédée ce jeudi après-midi dans sa propriété écossaise, où elle avait passé une grande partie de l’été. La Reine était montée sur le trône en 1952, où elle a pu voir l’Histoire défiler sous ses yeux.

Le mandat de la reine Elizabeth II en tant que chef d’État a traversé l’austérité de l’après-guerre, la transition de l’empire au Commonwealth, la fin de la guerre froide et l’entrée – et le retrait – du Royaume-Uni dans l’Union européenne.

Son règne a vu défiler 15 premiers ministres, de Winston Churchill, né en 1874, à Mme Truss, née 101 ans plus tard, en 1975.

Tout au long de son règne, elle a tenu des audiences hebdomadaires avec son premier ministre.

Au palais de Buckingham à Londres, la foule qui attendait des nouvelles de l’état de santé de la reine s’est mise à pleurer en apprenant son décès.

Le drapeau de l’Union au sommet du palais a été mis en berne à 18 h 30 heure locale et un avis officiel annonçant le décès a été affiché à l’extérieur.

Son fils, le roi Charles III, a déclaré que le décès de sa mère bien-aimée était un « moment de grande tristesse » pour lui et sa famille et que sa perte serait « profondément ressentie » dans le monde entier. Il a déclaré : « Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée. » « Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d’innombrables personnes dans le monde entier »a rajouté le nouveau chef d’Etat.

Ce jeudi, les membres de la famille royale s’étaient tous réunis à Balmoral après que les médecins de la Reine se soient inquiétés de son état de santé plus tôt dans la journée.

La famille royale est désormais entrée dans une période de deuil. Dans les jours à venir, une grande partie de la vie nationale de nos voisins britanniques sera suspendue : les cheminots en grève ont repris momentanément le travail, les voyages officiels sont annulés, les drapeaux sont mis en berne sur toutes les bâtiments d’Etats du Royaume-Uni.

Les membres du Parlement rendront hommage à la reine et prêteront serment au roi Charles.

Des funérailles nationales pour la reine sont prévues dans les deux prochaines semaines.

Pour le Président français, Emmanuel Macron, elle était une « reine au grand cœur » et une « amie de la France ».

La Reine a rejoint son époux le Prince Philip. Nul doute qu’il saura l’accueillir avec un bon mot dont il a le secret.