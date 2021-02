Les bonnes pratiques pour être productive en télétravail

Depuis que la Covid-19 frappe notre société, le télétravail s’est imposé dans la plupart des entreprises où la présence des employées au sein de l’établissement n’est pas indispensable.

Pas facile de télétravailler ! Une grande majorité d’entre nous s’en sort pas trop mal. Cependant, quand on travaille de la maison il est facile d’être distraite et d’être moins productive.

Le secret pour rester performante tout au long de la journée c’est de bien la démarrer. En effet, si vous suivez ces quelques conseils pour bien entamer la journée elle se déroulera sans accros.

Gardez vos habitudes matinales

Pour être productive lorsque vous télétravaillez il faut que vous gardiez les mêmes habitudes matinales que celles adoptées lorsque vous allez au travail. Le cerveau se met en mode « travail » quand il associe l’activité avec le bureau. Autrement dit, pour être mentalement disposée à travailler il faut mettre le cerveau dans la même routine que celle adoptée lorsque vous vous rendez physiquement au bureau. En procédant de la sorte votre détermination ainsi que votre motivation resteront aussi fortes que si vous étiez en entreprise.

Vous n’êtes pas obligée de vous habiller exactement comme vous le feriez pour aller travailler, mais, de grâce, ne restez pas en pyjama. Le faire serait une erreur, car votre mental associe ce dernier au fait de se reposer. Il n’impulsera pas le pep et le dynamisme qui vous est indispensable pour vraiment être au top de votre productivité. Optez pour des vêtements confortables qui vous mettent dans de bonnes dispositions pour travailler.

Ce qui vaut pour l’habillement vaut aussi pour le maquillage. Si vous êtes habituée à vous faire une mise en beauté avant de partir ou en arrivant au travail alors faites-le, même si vous restez à domicile. Cela peut paraître un peu étrange, mais garder les mêmes routines permet de vraiment bien travailler depuis son domicile.

Respecter un horaire établi

Suivre un horaire bien établi est aussi important que le fait de s’habiller et de se maquiller (pour celles d’entre nous qui le font) pour réussir sa journée de télétravail. Bien sûr en étant à domicile vous pouvez aménager vos horaires comme vous le souhaitez, mais il est important par la suite de toujours s’y tenir au maximum à l’instar des horaires de bureau.

Quand vous télétravaillez habituez-vous à suivre un horaire régulier de début et de fin de journée avec des moments de pause bien définis. Plus vous êtes proche des règles de bureau plus vous serez productive. Cela veut dire que pendant que vous travaillez vous ne vous arrêtez pas pour consulter les derniers posts des amis sur Instagram ou ne vous lancez dans une partie endiablée de blackjack ! Bref, vous faites exactement comme au bureau.

Séparer vie pro et vie privée

Enfin, il est essentiel, comme vous restez dans le même espace toute la journée, de pratiquer une coupure nette lorsque la journée de travail est terminée. Même si la tentation de finir un projet commencé dans la journée est forte, n’y succombez-pas. Il peut attendre demain contrairement à votre vie de couple ou de famille.