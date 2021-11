Quand les Grands Magasins parisiens se mettent aux fripes

On ne compte plus les magasins de seconde main qui se sont ouverts dans la capitale. Boutique Solidaire, Kilo Shop, Vintage by Ramin… Ils sont très nombreux et rencontrent un franc succès depuis quelques années. De quoi mettre l’eau à la bouche aux grands magasins parisiens.

Un marché qui ne cesse de croître

1 milliard d’euros. C’est ce que représente le marché de la fripe et du vintage selon l’Institut français de la mode. En 2018, les Français étaient plus d’un tiers à avoir acheté un vêtement d’occasion, contre moitié moins en 2010. La cible ? Les 25-40 ans, cette génération qui souhaite consommer moins, mais mieux. C’est pourquoi depuis quelques années, même les grandes marques s’y mettent. Burberry ou encore Gucci viennent par exemple de s’associer au site américain The RealReal, un des plus grands leaders sur le marché.

Tous aux Grands Magasins pour les fêtes de fin d’année !

À Paris, pour la fin de l’année, les grandes enseignes du Boulevard Haussmann ont donc décidé de suivre le mouvement. Les Galeries Lafayette et le Printemps inaugurent tous deux leur espace respectif. Ainsi, les Galeries viennent d’inaugurer un espace de 500 mètres carrés baptisé (Re)Store tandis que son voisin a ouvert le 7e Ciel soit 1300 mètres carrés qui sont intégralement réservés à cette nouvelle économie.

Que ce soit au Printemps comme aux Galeries, vous trouverez des pièces authentiques, mises en avant pour ce qu’elles sont et pour leur vécu. Chaque robe, chaque pantalon, chaque sac s’accompagne de sa fiche mettant en avant son histoire et son créateur. De quoi se donner quelques idées cadeaux, juste avant les fêtes de fin d’année !