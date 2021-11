Downton Abbey : la suite du premier opus dévoile sa bande-annonce

Vous l’attendiez depuis de nombreux mois… le deuxième volet des films tirés de la série à succès Downton Abbey est enfin là ! Si la sortie n’est prévue que pour le 16 mars 2022 (merci la covid-19), la première bande-annonce vient d’être diffusée sur les réseaux sociaux.

Downton Abbey : direction la French Riviera

Ce deuxième opus s’intitule tout simplement « Downton Abbey : A New Era » comprenez « une nouvelle ère » en français. Le casting d’origine est bel et bien réuni pour ce second film avec en prime des invités de marque comme Nathalie Baye ou encore Dominic West. Et côté histoire alors ? Si le scénario reste encore secret, il semblerait que toute la famille soit amenée à se rendre sur la French Riviera suite à une nouvelle question d’héritage. Un pan caché de la vie de la comtesse Violet Crawley devrait également être dévoilé.

Nouveau film, nouvelle intrigue ?

À la rédaction de Métropolitaine, nous espérons fortement que cette suite dépassera un peu plus que le premier volet, le simple frisson des retrouvailles. En effet, même si nous étions ravis de retrouver tous les personnages pour leur précédente aventure, il y avait comme un petit goût de déjà-vu, sans trop d’originalité. Réponse dans quelques mois !