Quelles sont les industries qui incluent les cryptomonnaies en méthode de paiement ?

Ces dernières années, le marché de la cryptomonnaie a littéralement explosé avec un surplus de monnaies virtuelles disponibles. Rendue populaire grâce au fameux Bitcoin qui a vu son cours bondir, la cryptomonnaie est aujourd’hui monnaie commune, fortement utilisée dans différents domaines où un paiement est nécessaire. Pour des raisons de sécurité évidentes, les cryptomonnaies possèdent de fortes dispositions et nombreux sont les sites à les inclure pour attirer les joueurs ou clients souhaitant à tout prix utiliser ces méthodes de paiement.Dans quels domaines peut-on désormais utiliser les cryptomonnaies de manière récurrente et presque naturelle ? Zoom sur les entreprises et les domaines de prédilection des cryptomonnaies.

Le casino en ligne

« Bien évidemment » aurez-vous presque envie de dire. Le monde du casino a toujours été précurseur sur l’arrivée des dernières technologies et leur utilisation. Vous trouverez donc logique de découvrir que le meilleur casino en ligne JackpotCity puisse proposer un paiement et des débits en cryptomonnaies. La sécurité, la rapidité et encore la traçabilité rendent l’utilisation de cryptomonnaies complètement évidente dans le domaine du jeu en ligne.

Les jeux vidéo

On reste dans le même domaine du jeu et bien souvent en ligne également, celui du jeu vidéo. Le monde de la cryptomonnaie et du jeu vidéo se croisent donc souvent et il est par exemple possible d’utiliser des cryptomonnaies sur Steam, la bibliothèque de jeu Valve, l’une des plus importantes au monde. D’autres jeux offrent la possibilité d’utiliser des cryptomonnaies au sein de leur plateforme, c’est le cas notamment des jeux Cryptokitties, Spells of Genesis, Beyond the Voide et Worldopoly.

Les banques en ligne

Elles marquent un temps d’avance face aux banques traditionnelles. Pour divertir leur offre et attirer les plus férus de tech, certaines banques en ligne n’hésitent pas à proposer l’utilisation et le transfert de fonds en cryptomonnaie. Un temps d’avance qui risque bien de devenir la norme dans quelques années pour toutes banques.

Les commerces

Bien que ce ne soit pour le moment pas réputé, l’utilisation de cryptomonnaies au sein de certaines boutiques ou différents commerces est possible en France. C’est majoritairement le cas à Paris où quelques boutiques cherchent à surfer sur la tendance pour profiter des cours variants de ces monnaies. Un plus pour le commerçant, mais bien sûr, pour le consommateur. Il y a quelques magasins en ligne qui offrent la possibilité d’acheter leurs produits avec des cryptomonnaies.

Les cartes cadeaux

Pour toutes les catégories citées dans cet article, il est bien sûr possible d’utiliser une carte cadeau chargée avec la cryptomonnaie de votre choix. C’est un cadeau toutefois risqué pour le moment car les cryptomonnaies ne sont pas encore utilisées par l’ensemble de la population.

Vous l’aurez compris, l’utilisation des monnaies digitales se démocratise en France et les domaines l’acceptant sont de plus en plus nombreux. Il y a fort à parier que ces méthodes de paiement deviendront la norme dans quelques années, comme ce fut le cas il y a quelques décennies avec la carte bancaire.