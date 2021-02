Cannes : découvrez les sculptures sous-marines de Jason deCaires

Ce jeudi 28 janvier 2021, l’artiste anglais Jason deCaires Taylor a installé de surprenantes sculptures sous-marines au large de Cannes. Des oeuvres poétiques, visibles avec masques et tubas.

« C’est un des rares musées ouverts en France ! » : avec humour, le maire de Cannes Lisnard souligne cet étrange paradoxe d’ouvrir un musée en plein confinement. Il faut dire que ce n’est pas un musée comme tous les autres, puisqu’il s’agit dans les faits d’un « écomusée » composé de sculptures délicatement déposées au fonds de l’eau, à quelques mètres de la surface.

Moment fort avec l’immersion des 6 statues de l’artiste Jason deCaires Taylor, ancrant aux abords de l’île #SainteMarguerite #Cannes le 1er écomusée de France et de Méditerranée d’un maestro mondialement reconnu en la matière. Pour l’art et l’environnement. pic.twitter.com/ZY5HQ6VyeA — David Lisnard (@davidlisnard) January 28, 2021

Chaque sculpture est d’une hauteur de quasiment deux mètres et d’un poids de neuf tonnes. Elles représentent toutes un Cannois anonyme, homme, femme ou enfant dont le visage a été moulé.

Un art inspirant et écologique

Sceptiques ? Sur les premières photos, le résultat est pourtant saisissant et fait immédiatement appel à tout un imaginaire des civilisations englouties et perdues, des légendes de l’Atlantide aux trésors archéologiques égyptiens de la baie du Caire. Des oeuvres qui interrogent même sur les traces que nous laissons pour les siècles et les millénaires suivant : comment nos descendants interpréteront-ils ces oeuvres de Jason deCaires ?

L’oeuvre est aussi profondément respectueuse de l’environnement : le but est en effet qu’elles servent rapidement de support à la faune et a la flore locale. « Ces œuvres vont évoluer avec les poissons et les algues, car elles forment de nouveaux récifs », a expliqué le maire de Cannes. Le résultat devrait donc d’autant plus intéressant dans les prochaines années, quand la mer et ses habitants auront pris possession des oeuvres. À noter, les sculptures ont été fabriquées en béton écologique poreux à PH neutre et installées dans une zone sablonneuse qui avait été abîmée par le passage d’un câble sous-marin et avait été réhabilitée depuis.