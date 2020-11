Chez Métropolitaine, on adore « the Crown » : son ambiance historique, son esthétique impeccable et ses leçons de politique et d’éthique nous ont depuis longtemps convaincues ! Et si la saison quatre est à la hauteur de nos espérances, elle a aussi écorné la réputation du prince Charles et de Camilla, au point de les contraindre à fermer leurs commentaires sur Twitter.

Le prince Charles est-il un goujat ? La saison quatre de the Crown n’y va pas par quatre chemins : alors que les derniers épisodes relatent son mariage avec lady Diana et sa relation avec Camillia Parker Bowles, l’héritier au trône de la couronne britannique a clairement été écorné par les scénaristes de la série. Dépeint comme un personnage froid et cruel, il a été contraint de limiter les interactions et les réponses sous ses derniers posts Twitter. Il en a été de même pour le compte de Camillia. La faute à des internautes en colère après avoir visionné les différents épisodes ? Probablement !

Sur leurs anciennes publications sur le réseau social, il est désormais impossible de commenter :

Charity @EmmausUK supports formerly homeless people by giving them a home, meaningful work in a social enterprise and an opportunity to regain lost self-esteem to help rebuild their lives. HRH became Patron in 2006 and has visited Emmaus communities across the UK and Europe. pic.twitter.com/cHbd61XA3r — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 24, 2020

La fin d’une idylle entre la famille royale et les producteurs de la série : lors des premières saisons, Buckingham Palace avait ouvertement félicité « The Crown » pour son réalisme et sa finesse d’interprétation de l’avènement puis du règne d’Élisabeth II. Des libertés auraient-elles été prises depuis pour rendre cette relation extraconjugale encore plus sulfureuse et croustillante ? Selon Emily Andrews, du Daily Mail « Le prince Charles et Camilla Parker Bowles sont dépeints de manière peu flatteuse, et ils ont confirmé que certaines scènes avaient été inventées pour les besoins du divertissement ». Une chose est sûre : Netflix n’a pas soigné l’image de l’héritier au trône.

Dommage, chez Métropolitaine, nous aimions bien le prince Charles : son élégance impeccable, sans m’as-tu-vu ni fausse note, sa discrétion et surtout son engagement pour la préservation de l’environnement et contre l’architecture moderne nous l’avaient toujours rendu un peu sympathique. Ces nouveaux épisodes vont nous faire changer d’avis ?

Les dix nouveaux épisodes de la série sont disponibles depuis le 15 novembre sur la plateforme de streaming.