Le site de e-commerce Wish suspecté de pratiques commerciales trompeuses

Contrefaçons et publicités mensongères : la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) accuse Wish de mener des pratiques commerciales trompeuses

Wish, sans même l’avoir utilisé, on connaît. Ce rouleau-compresseur américain du e-commerce a envahi nos écrans depuis plusieurs années : d’abord à la télévision à la coupe du monde 2018, à grands renforts de stars du ballon rond et d’encarts publicitaires durant les mi-temps.

Wish a ensuite progressivement squatté nos fils d’actualités sur nos réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Un algorithme redoutable : à croire qu’il suffisait de parler de luminaires à son compagnon pour en voir apparaître quelques minutes plus tard sur notre smartphone ! Le tout, à des prix souvent imbattables. Revers de la médaille : Wish s’est aussi rapidement fait une sale réputation en ligne, l’entreprise devenant un « meme » à elle toute seule, synonyme de mauvaise qualité et de tromperie sur la marchandise.

Des pratiques qui ont poussé Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à enquêter près de deux ans sur les pratiques de Wish. Dans ses conclusions, l’organisme pointe du doigt des procédés « s’apparentant à des pratiques commerciales trompeuses », selon Ouest-France. Si elles étaient confirmées par le juge, ces pratiques «seraient particulièrement graves, car susceptibles d’altérer le comportement des consommateurs et d’induire une concurrence déloyale vis-à-vis des autres commerçants», estime la DGCCRF. Les services de la répression des fraudes dénoncent notamment de fortes réductions de prix pouvant aller jusqu’à 90 % de réduction… mais calculés sur la base de prix de référence trompeurs ! Une pratique qui serait généralisée.

Le dossier a été transmis au parquet de Paris. La justice devra se prononcer sur cette affaire et le site risque jusqu’à plusieurs dizaines de millions d’euros d’amende s’il est reconnu coupable et sur Twitter, le secrétaire d’État en charge de la Transition numérique Cedric O dénonce déjà de « Fausses promos, soupçons de contrefaçon… les conclusions accablantes de l’enquête ont été transmises au Procureur de la République ».

Depuis plus d’un an, les enquêteurs de la @dgccrf ont audité les pratiques de @WishShopping. Fausses promos, soupçons de contrefaçon… les conclusions accablantes de l’enquête ont été transmises au Procureur de la République. https://t.co/YdExna8svy — Cédric O (@cedric_o) November 30, 2020

Wish revendique être l’application de shopping la plus téléchargée au monde, avec 100 millions d’utilisateurs actifs et l’expédition de plus de 640 millions d’articles à des acheteurs dans plus de 100 pays au cours des 12 derniers mois.