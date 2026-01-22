Concours : un ginkgo biloba du Loiret élu arbre de l’année en France

Le jeudi 15 janvier 2026, un ginkgo biloba, qui trône au domaine Saint-Hilaire de Meung-sur-Loire, a été élu arbre français de l’année. Ce somptueux spécimen de 27 mètres de haut a plus de 170 ans. Il appartient à une espèce qui existait déjà du temps des dinosaures. Cet arbre représentera la France au concours européen en février.

Le jeudi 15 janvier 2026, un ginkgo biloba du Loiret (Centre-Val de Loire) a été élu arbre français de l’année. Il a obtenu ce prix (qui est celui du public) grâce à 5 079 votes en sa faveur. Le ginkgo biloba loirétain a devancé le cèdre du Liban défendu par l’Île-de-France (4.515 votes) et l’imposant hêtre des Hauts-de-France (3.228 voix). Pour le reste, le prix du jury a été attribué au hêtre lacinié du parc François Mitterand (Hauts-de-France), et le coup du cœur décerné par la Société forestière est revenu au chêne de la ferme de Chanceron (Grand Est).

Ce ginkgo biloba a plus de 170 ans

Organisé par Terre sauvage et l’association Arbres, ce concours ne vise pas seulement à voter pour le plus bel arbre, mais aussi pour celui qui a une riche histoire ou un lien étroit avec les humains. Pour le ginkgo biloba, le jury a fait valoir que c’est un arbre ancien, témoin de nombreux événements de l’histoire de France. Ce spécimen, qui trône au domaine Saint-Hilaire de Meung-sur-Loire, a plus de 170 ans et mesure 27 mètres de haut.

Caroline Lorre, qui a acheté il y a six ans ce domaine, en est particulièrement fière. Selon elle, « le matin, au petit déjeuner, vous avez les écureuils qui sont dedans, vous avez des tas d’oiseaux, il y a une vie incroyable. ». La propriétaire note également qu’« il est solide sur ses racines » et qu’il a « vraiment ce côté de force tranquille. ».

Une espèce qui existe depuis 300 millions d’année

Pour rappel, le ginkgo biloba est l’un des arbres les plus anciens de la planète. Parfois appelé « fossile vivant », il existe depuis 300 millions d’années et certains spécimens en Extrême-Orient atteindraient l’âge de 4000 ans. Cette longévité s’explique par la grande vénération que lui vouent les religieux de Chine et du Japon, ainsi que par sa très grande résistance naturelle aux événements climatiques et biologiques. Pour preuve, c’est le seul arbre ayant résisté à l’explosion nucléaire de Hiroshima en 1945. En France, le ginkgo biloba a été introduit vers la fin du XVIIe siècle. Sous nos tropiques, il a pris divers surnoms évocateurs comme « arbre aux abricots d’argent » et « arbre aux mille écus », en raison de sa teinte dorée pendant l’automne, ressemblant à des pièces d’or scintillantes.

Les feuilles ont des vertus thérapeutiques

On en trouve plus d’un millier en France et chacun a sa propre histoire à raconter. Les animaux comme les écureuils, sittelles torchepots, pic-vert et mésanges ont l’habitude d’y vivre. Ses feuilles en forme d’éventail, sans nervures, témoignent de son existence avant l’évolution des arbres, à l’ère du Jurassique. Côte médecine, le ginkgo biloba possède de nombreux actifs qui améliorent la santé. Ses feuilles, en particulier, permettent au sang de circuler plus facilement au niveau cérébral et empêchent la formation de caillots dans les vaisseaux (effet antiagrégant plaquettaire). Mais les fruits de l’arbre et leurs graines n’ont pas de propriétés bénéfiques. Ils ont même été interdits en raison de leur teneur importante en alcaloïdes toxiques.

Des portes ouvertes pour admirer le ginkgo biloba loirétain

En février, le ginkgo biloba de Meung-sur-Loire représentera la France pour le titre de l’arbre européen de l’année, face à d’autres concurrents venus de toute l’Europe. Principalement d’Espagne, du Royaume-Uni, d’Italie parfois et surtout des pays d’Europe de l’est, dont la République tchèque où le concours a été créé. Le résultat sera connu en mars. En attendant, Coralie Lorre a décidé d’ouvrir sa porte à des visiteurs de passage, désireux d’admirer l’arbre presque bicentenaire.

La propriétaire prévoit aussi des portes ouvertes à l’automne 2026 pour permettre au public de s’émerveiller devant ses feuilles dorées. Ces événements pourraient attirer du monde, d’autant que beaucoup de gens s’étaient mobilisés autour de son ginkgo biloba, particuliers comme autorités (mairie, le département, la région) pour qu’il soit élu arbre de l’année en France.