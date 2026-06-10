Fête de la Musique 2026 : un Open Air électro et techno sur les quais de Seine à Paris

À l’occasion de la Fête de la Musique, les quais de Seine accueille un Open Air éclectique, avec de l’électro, du techno, du rock, du jazz, du classique, du rap et des dJ sets au menu. La programmation comprend des artistes connus autant que des jeunes talents. Elle propose une ambiance festive et dansante dans un cadre iconique, face à l’eau, aux côtés des bouquinistes et cyclistes.

Depuis 1982, la Fête de la Musique offre chaque année à l’été, aux mélomanes du monde entier, l’occasion de partager la musique dans un espace public de leur ville, au cours de concerts gratuits et ouverts à tous. Cette année, elle se tiendra le dimanche 21 juin, jour du solstice. À Paris, les rues, places et jardins publics se transformeront en scènes géantes pour 24 heures.

Un concert sur les berges de la Seine pour la Fête de la Musique

Les Parisiens et Parisiennes pourront chanter ensemble, danser et découvrir des groupes et artistes, confirmés ou amateurs. Qu’ils soient fans de rock, de jazz, d’électro, de rap, de metal ou encore de musique classique, ils y trouveront leur bonheur, car la Fête de la Musique met à l’honneur tous les styles et tous les genres. Plusieurs places de Paris offriront des concerts géants ce jour-là, dont les quais de Seine. Rendez-vous est donné sur le quai des Grands-Augustins, situé le long de la Seine sur la rive gauche, dans le 6 arrondissement, entre le pont Saint-Michel et le pont Neuf.

De la musique house, de la french touch, de l’électro, du techno et du rap

Le dimanche 21 juin, le quai des Grands-Augustins se transformera en Open Air. De nombreux artistes sont attendus. Le programme comprend de la musique house, de la french touch, de l’électro, du techno et du rap (les plus grands classiques). Pour ceux qui voudront marcher un peu, il y a la promenade à côté à des vélos qui circulent, dans une atmosphère étudiante avec les bouquinistes, qui gèrent près de 900 boîtes sur 3 km de quais de Seine pittoresques de Paris. Mais il n’y aura pas que ça à voir.

La Fête de la Musique se joue dans le tout Paris et l’Île-de-France

Au Quartier Latin, de nombreux bars et salles de concert proposeront des animations. La Rhumerie, située à quelques pas de la Seine, a prévu une programmation festive aux sonorités caribéennes. Au-delà de ce périmètre, Paris et l’Île-de-France accueillent plusieurs concerts et dj sets. Notamment au Palais de la Porte Dorée (12e arrondissement de Paris), qui promet une soirée festive et gratuite, avec des airs de rap, drill et urban pop. La mairie du 15e arrondissement participera aussi à la fête, comme chaque année. Le dimanche 21 juin, son parvis laissera place à la 8e édition de l’EF Festival by VL, un grand évènement électro et house gratuit.

Un concert solo de harpe à la Citéco

Les Parisiens et Parisiennes peuvent en outre se rendre sur l’île de la Cité, dans le 1er arrondissement de Paris, pour participer à la 4e édition du Festival Scène en Seine. Ou encore à la Citéco (Cité de l’Économie), dans le 17e arrondissement, pour assister à une parenthèse musicale poétique et sensorielle. Un concert solo de harpe sera offert au cœur du musée, en écho à l’exposition consacrée à Kourtney Roy. Il se fera en collaboration avec l’École Normale de Musique de Paris, une institution prestigieuse fondée en 1919 par le célèbre pianiste Alfred Cortot et dédiée à la transmission de la grande tradition musicale.