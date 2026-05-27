Coupe du monde 2026 : « Dai Dai » de Shakira va-t-il connaître le même succès que « Waka Waka » ?

Shakira a dévoilé, samedi 23 mai sur Instagram, le clip de l’hymne officiel de la Coupe du monde 2026, intitulé « Dai Dai ». Cosignée avec le chanteur nigérian Burna Boy, cette chanson a déjà été vue par plus de 25 millions de personnes sur YouTube. Mais aura-t-elle le même succès que « Waka Waka », l’hymne du Mondial 2010, qui a eu un retentissement planétaire avec ses plus de 4 milliards de vue ? Pas certain…

Après un teaser dévoilé le 7 mai, Shakira a publié, le samedi 23 mai, le clip de l’hymne officiel de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique). Intitulé « Dai Dai » (« Allez, allez » en italien alors que la Squadra Azzurra n’y sera pas), le titre a été cosigné avec le chanteur nigérian Burna Boy. Plusieurs footballeurs apparaissent dans la vidéo, dont Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Vinicius Junior.

Shakira va reverser 100 % des royalties du morceau au fonds pour l’éducation de FIFA Global Citizen

Sur ses réseaux sociaux, Shakira a remercié les joueurs qui ont participé à la réalisation du clip et expliqué vouloir « faire danser et chanter les gens tout en rappelant l’urgence d’investir dans l’éducation des enfants dans le monde. ». La chanteuse colombienne de 49 ans promet de reverser 100 % des royalties du morceau et un euro par billet de sa tournée mondiale au fonds pour l’éducation créé par FIFA Global Citizen. Outre la composition de l’hymne officiel de la Coupe du monde, elle doit prendre part au concert de la mi-temps de la finale, prévue le 19 juillet à New York, au stade du New Jersey. L’interprète de « She Wolf » (2009) prestera aux côtés de superstars comme l’Américaine Madonna et le band boys sud-coréenne BTS.

Dai Dai vu plus de 35 millions de fois sur Instagram en trois jours

Depuis sa publication sur les réseaux sociaux samedi, Dai Dai a été vu plus de 35 millions de fois sur Instagram et plus de 25 millions de fois sur YouTube. C’est un bon départ, mais nous sommes encore très loin des performances de « Waka Waka ». L’hymne officiel de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, la première sur le continent africain, a été un tube planétaire avec plus de 4 milliards de vues sur YouTube et plus de 2 milliards de streams. Au-delà des chiffres, cette chanson inspirée du titre « Zangaléwa » du groupe makossa camerounais Golden Sounds, a fait l’unanimité en Afrique comme ailleurs dans le monde. Elle est très rythmée et entraînante.

Dai Dai, du réchauffé de Waka Waka

On ne peut pas dire autant de Dai Dai, qui sonne comme du réchauffé. Certains pourraient répondre qu’il faut l’écouter plusieurs fois pour en saisir la succulence. Mais le problème est bien là : devoir passer par plusieurs écoutes pour apprécier un son ressemble à du forcing, propre à la promo musicale à la télé ou à la radio. C’est du conditionnement. Sur les réseaux sociaux, certains se demandent si la FIFA ne pouvait pas renouveler le choix de l’artiste en charge de l’hymne officiel. Comme en 2014 au Brésil, avec Jennifer Lopez et Pitbull (‘We Are One’, Ole Ola), ou en 2022 au Qatar, avec Gims et Ozuna (Arhbo). Même si c’était pas super super, non plus…