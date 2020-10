L’agriculture biologique embauche !

D’après une récente étude du ministère de l’Écologie, l’agriculture biologique progresse en France, avec une augmentation du nombre d’embauches dans le secteur. Prêts pour une reconversion ?

Selon une étude du Commissariat général au développement durable (CGDD), la part du bio dans l’emploi agricole est passée de 3 à 13 % en près de quinze ans, du fait notamment de l’augmentation du nombre d’exploitations (41.620 en 2018, soit deux fois plus qu’en 2010). À l’heure actuelle, 10% des exploitations agricoles sont en agriculture biologique.

Un secteur qui se place, de facto, en tête des secteurs fournisseurs d’emplois : entre 2004 et 2018, la progression de l’agriculture bio a triplé le nombre des postes occupés. Une tendance qui devrait s’amplifier dans les prochaines années, le plan de relance prévu par le gouvernement prévoyant notamment d’accélérer la transition vers une agriculture plus verte et plus pourvoyeuse d’emplois.

De nouveaux emplois dans les éco-activités

Dans la même étude, le ministère de l’Écologie souligne que les emplois dans les éco-activités (qui comprennent l’agriculture biologique, mais aussi tous les secteurs liés de près ou de loin à la transition écologique) ont encore augmenté de 4,4 % en 2018 et ce secteur représente désormais 2,1 % de l’emploi intérieur et 2,5 % de la production française.

Autant de métiers et de coeurs d’activité qui devraient être soutenus par le gouvernement dans les prochains mois, à l’instar du recyclage des matériaux, de l’isolation des bâtiments, de l’épuration d’eau, mais aussi dans l’éolien et le solaire. En effet, entre 2017 et 2018, 3.400 emplois ont été créés dans les énergies renouvelables, soit une hausse de 5,2 %.

Plus modestement, les secteurs de la protection de la biodiversité, la récupération des déchets ou la lutte contre les nuisances sonores ont créé quelques milliers d’emplois, mais connaissent une progression très rapide depuis quelques années.

Avec la crise sanitaire et le confinement, beaucoup de Parisiens s’interrogent désormais sur leur mode de vie, hésitant à franchir le pas pour quitter la capitale, et s’investir dans un emploi qui fait sens. Cette croissance du nombre d’emplois dans les « éco-activité » représente une opportunité… Prêts à franchir le pas ?