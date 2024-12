Astérix et Obélix : Netflix fait un cadeau de Noël en avance

Après de longs mois d’attente, Netflix a enfin partagé, le lundi 16 décembre 2024, la première bande-annonce d’Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs. On y découvre quelques savoureuses scènes inspirées de l’album éponyme de Goscinny et Uderzo sorti en 1966. Cette série d’animation est signée Alain Chabat et Fabrice Joubert.

Netflix a diffusé, le lundi 16 décembre 2024, le premier trailer d’Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs, une mini-série d’animation signée Alain Chabat et Fabrice Joubert. Comme son titre l’indique, ce chef d’œuvre s’inspire de l’emblématique bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo, et tout particulièrement de l’album intitulé Le Combat des Chefs, paru en 1966.

La bande-annonce d’Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs montre les personnages iconiques

Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs, reprend globalement l’esthétique d’Astérix : Le Secret de la potion magique d’Alexandre Astier. On reconnaît ainsi les traits de nos Gaulois, mais également des éléments propres à la bande dessinée comme les onomatopées (« Tchac ! », « Clong ! », « Dziiiing ! », « Par Toutatis »). La première bande-annonce officielle montre évidemment les personnages iconiques, tels que Astérix, Obélix, Abraracourcix, Panoramix, Bonemine, Idéfix ou encore Assurancetourix. Elle fait la part belle aux combats violents, avec notamment le patapouf Obélix.

Les Gaulois confrontés à la perte de mémoire de Panoramix

Côté histoire, Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs s’intéressera à un problème majeur mettant en danger la petite communauté gauloise : la pénurie de potion magique. En effet, Panoramix a été assommé par accident par Obélix avec un menhir, lors d’une bataille avec les Romains. Le Druide a perdu la mémoire et se retrouve incapable de concocter sa puissante mixture. Bien que la saga compte de nombreux personnages iconiques, plusieurs nouveaux protagonistes feront leur apparition dans la série. Il s’agit notamment du centurion Fastanfurius, de la jeune Romaine rebelle Metadata, de la mère de César, de Bibus et d’Apotika.

La mère de César devrait occuper une place de choix dans la série

Figure importante et pourtant pas très présente dans la saga, la mère de César devrait occuper une place de choix dans la série. À l’occasion du festival d’Annecy, Alain Chabat a parlé d’elle comme d’un « César en meuf ! ». Le réalisateur a assuré qu’elle allait pouvoir rehausser le personnage de l’empereur et permettre aux fans de mieux comprendre son désir inassouvi de conquête territoriale. Du côté de la distribution vocale, on retrouve Alain Chabat dans le rôle d’Astérix et Gilles Lellouche dans celui d’Obélix. Laurent Lafitte incarnera César et Jérôme Commandeur jouera sa mère.

Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs attendu au premier semestre 2025

Anaïs Demoustier, Jeanne Balibar, Géraldine Nakache, Grégoire Ludig, Thierry Lhermitte, Grégory Gadebois, David Marsais, Fred Testot et Alexandre Astiersont font également partie du casting vocal. Avec la diffusion de la bande-annonce, Netflix met de l’eau à la bouche du public, fatigué d’attendre la série. Celle-ci devrait arriver sur la plate-forme de streaming au premier semestre 2025. Les fans, qui adorent toujours autant le film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre sorti il y a 22 ans, espèrent pouvoir se régaler de cette nouvelle aventure.