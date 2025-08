Réserve naturelle de la Seine champenoise : un nouvel écrin de vie pour la faune et la flore

Le ministère de l’Écologie a annoncé, le jeudi 24 juillet, la création de la réserve naturelle de la Seine champenoise. Cette nouvelle ère protégée se situe entre l’Aube et la Marne, sur le secteur de La Bassée, portion de la vallée de la Seine comprise entre Méry-sur-Seine et Monterau-Fault-Yonne. Plus vaste plaine inondable du bassin versant du fleuve, elle complète la réserve naturelle de la Bassée, en Seine-et-Marne.

La ministre de l’Écologie Agnès Pannier-Runacher a annoncé, le jeudi 24 juillet, la création de la réserve naturelle de la Seine champenoise, située dans les départements de l’Aube (10) et de la Marne (51) sur le secteur de La Bassée. Cette portion de la vallée de la Seine constitue la plus vaste plaine inondable du bassin versant du fleuve. Elle est liée à celle de la Bassée (854 ha), en Seine-et-Marne, déjà protégée depuis 2002.

La réserve naturelle de la Seine champenoise parcourt plusieurs communes

S’étendant sur une superficie totale de 2 462 ha, la réserve naturelle de la Seine champenoise parcourt les communes de Nogent-sur-Seine, Marnay-sur-Seine, Pont-sur-Seine, Barbuise, Crancey, Périgny-la-Rose, Esclavolles-Lurey, Conflans-sur-Seine, Romilly-sur-Seine et Marcilly-sur-Seine. Elle représente l’un des ensembles paysagers de La Bassée les plus intéressants par sa préservation remarquable. Cette zone naturelle joue un rôle capital par les nombreux services écosystémiques qu’elle rend, en particulier pour l’approvisionnement en eau de Paris et des départements franciliens.

Plus de 120 espèces végétales et animales patrimoniales désormais protégées

La réserve naturelle de la Seine champenoise se compose d’une grande variété de milieux humides remarquables, dont des cours d’eau, des noues, des forêts alluviales et des prairies humides. Ces écosystèmes abritent plus de 120 espèces végétales et animales patrimoniales telles que le râle des genêts (Crex crex, un oiseau), la cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii, une libellule), et la gesse des marais (Lathyrus palustris, une fleur).

La réserve naturelle de la Seine champenoise renforcera le caractère exceptionnel de la Bassée

Désormais, toutes ces espèces pourront s’établir, se nourrir et se reproduire dans un environnement protégé. Cette zone est bien connue des personnes qui explorent la Seine en amont, en particulier des adhérents de CyclotransEurope qui promeuvent la réalisation de la partie amont de la véloroute de la Seine à vélo. Le tracé de la réserve naturelle tient compte du projet de la Seine à vélo, en le contournant. Cette ère protégée renforcera encore le caractère exceptionnel de la Bassée, un réservoir de biodiversité et une composante d’importance nationale de la trame verte et bleue (TVB), un outil majeur pour la préservation et la restauration des continuités écologiques.

Le projet de création de la réserve naturelle de la Seine champenoise élaboré en concertation avec les acteurs socio-économiques locaux

La réserve naturelle de la Seine champenoise étant le siège de multiples activités humaines et économiques, le ministère de l’Écologie s’est arrangé à trouver un équilibre entre poursuite des activités socio-économiques et préservation de la biodiversité. Ainsi, le projet de réserve a été élaboré dans le cadre d’une démarche concertée avec différents acteurs locaux, sous la direction du Préfet de l’Aube.