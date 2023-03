Une nouvelle espèce d’orchidée a été découverte au Japon

Une nouvelle espèce d’orchidée a été découverte dans un jardin communal japonais. Des couleurs rosées et de délicats pétales ont fait de cette fleur une nouvelle du genre.

Des chercheurs japonais ont récemment identifié une nouvelle espèce d’orchidée, dont les fleurs roses et blanches sont si délicates et si fragiles qu’on dirait qu’elles ont été taillées dans du verre.

Cette nouvelle fleur est voisine des populations d’une espèce d’orchidée apparentée, commune au Japon, à laquelle elle ressemble beaucoup. Sa découverte nous rappelle que des espèces inconnues vivent souvent sous notre nez, ont rapporté des scientifiques vendredi dans le Journal of Plant Research.

Les orchidées de ce genre – Spiranthes – sont appelées « tresses de dames » en raison de leur ressemblance avec des mèches de cheveux ondulées. Les spiranthes ont une tige centrale autour de laquelle se développe une spirale ascendante de minuscules fleurs en forme de clochettes qui peuvent être blanches, roses, violettes ou jaunes.

Il existe environ 50 espèces de spiranthes en Eurasie, en Australie et en Amérique, généralement dans des régions tempérées ou tropicales, et ces fleurs sont connues au Japon depuis des centaines d’années, selon l’étude.

Des populations de cette nouvelle venue florale ont été découvertes dans la préfecture de Tokyo, près de l’île de Hachijo, inspirant le nom d’espèce Spiranthes hachijoensis. Avant cette découverte, trois espèces d’orchidées Spiranthes étaient présentes au Japon : S. australis, S. sinensis et S. hongkongensis, et on pensait que seule S. australis poussait sur le continent japonais.

Cependant, au cours d’une étude menée sur le continent japonais il y a plus de dix ans, l’auteur principal de l’étude, Kenji Suetsugu, professeur à la division de la biodiversité, de l’écologie et de la spéciation de l’université de Kobe, a trouvé quelque chose d’inhabituel : des fleurs supposées être des S. australis, mais dont les tiges étaient anormalement « lisses ».

Une découverte qui a incité les scientifiques japonais à approfondir leurs recherches. De 2012 à 2022, ils ont recherché les orchidées et ont analysé les caractéristiques physiques, génétiques et les modes de reproduction des plantes. Et c’est ainsi qu’ils viennent de découvrir cette nouvelle espèce d’orchidée !

Les couleurs des fleurs de « S. hachijoensis » varient du rose pourpre au blanc, avec des pétales mesurant environ 3 à 4 millimètres de long, ont indiqué les chercheurs. Une jolie découverte.