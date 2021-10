Si vous êtes amatrices ou amateurs de fromages français, cette nouvelle risque de vous faire froid dans le dos. Le camembert est désormais détrôné et n’est plus le fromage préféré des Français. C’est la mozzarella qui prend sa place. On vous explique comment et pourquoi.

Depuis 2010, les ventes de camembert sont en chute

Les Français ont décidé de faire des infidélités au célèbre fromage normand, préférant désormais son voisin italien qui figure en tête des ventes. Comme l’explique Fabrice Collier, président du Syndicat normand des fabricants de camemberts au Figaro : « Depuis le début de l’année et jusqu’au 11 septembre on a vendu 29.230 tonnes de camemberts en France contre 33.170 tonnes de mozzarella ».

Mais cela fait déjà plusieurs années que les ventes de camembert sont en chute. En effet, elles diminuent de 3% en moyenne depuis 2010. Pour vous donner un exemple, dans les années 1980, la production de camembert était deux fois supérieure à celle d’aujourd’hui.

Pourquoi les Français préfèrent-ils la mozzarella ?

Il s’agit peut-être tout simplement d’une question de simplicité pour s’accommoder à la cuisine de tous les jours ! La mozzarella se travaille à toutes les sauces et est particulièrement facile à préparer et à assaisonner. Vous pouvez la manger en toutes saisons, dans un plat froid en salade par exemple comme dans un plat chaud, au sein d’un gratin ou avec un bon plat de pâtes. Elle se consomme également aussi facilement en apéritif et il y en a pour tous les budgets.

Depuis quelques années, c’est bien simple, la mozzarella est partout ! Ainsi, le fromage italien observe une croissance moyenne de 5% par an et a connu un pic de ses ventes en 2020 avec une croissance de plus de 20% cette même année. Les plus connaisseurs se tourneront vers la version « di bufala », comprenez au lait de bufflonne, encore plus onctueuse et savoureuse que la version classique.