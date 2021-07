Des mutuelles santé pour les personnes touchées psychologiquement par la crise sanitaire

Les différentes vagues de Covid-19 accompagnées par des périodes de confinements successifs ont profondément changé le quotidien des Français. Ces derniers mois ont favorisé l’émergence d’un stress quotidien qui peut s’avérer très handicapant pour certaines personnes. Pour répondre à ce défi, de nombreux assureurs, dont Groupama à travers sa mutuelle santé, proposent aujourd’hui des solutions pour remédier à ce problème.

Ce n’est une surprise pour personne, depuis plus d’un an maintenant, la crise sanitaire à de très lourdes conséquences pour notre société que ce soit sur le plan économique comme social. Un quotidien étouffant pour la majorité des Français qui réagissent de diverses manières. De ce fait, le moral global des citoyens français en mars 2021 n’a jamais été aussi bas. En moyenne les Français donnent une note de 5,7/10 pour décrire leur moral actuel. Cette moyenne est la plus basse enregistrée depuis le début de la crise sanitaire et témoigne d’un épuisement psychologique de plus en plus présent chez certaines personnes.

De ce fait, des solutions pour remédier à cette morosité émergent de plus en plus. Les psychologues observent une augmentation de la demande de consultations qui corrèle avec la situation actuelle provoquée par la Covid-19. En ligne de mire des problèmes qu’affrontent ces personnes, l’accumulation de stress qui peut être provoquée par le manque de liberté dû aux confinements et autres couvre-feux ou un chamboulement dans l’organisation du travail qui devient plus compliquée. L’État s’inquiète également de la santé mentale des Français dont le maintien devient une priorité. C’est là qu’interviennent les organismes mutualistes tels que Groupama proposant des alternatives aux personnes ressentant le besoin de consulter un psychologue.

Les mutuelles adaptent leurs offres au contexte actuel

La plupart des mutuelles proposaient jusqu’alors déjà des services liés à la santé. Par exemple, des téléconsultations médicales sont offertes par certains assureurs à raison d’un maximum de 6 par an pour chaque membre majeur d’une famille souscrivant à l’offre. Elles proposent également de rembourser des consultations de médecines douces n’étant pas remboursées par l’assurance-maladie telle que l’ostéopathie, l’acupuncture ou encore des rendez-vous avec un diététicien.

En réponse à la crise du Covid, Groupama et d’autres mutuelles santé s’engagent à rembourser un nombre défini de consultations psychothérapeutiques pour leurs adhérents et s’adaptent ainsi aux conséquences psychologiques provoquées par la crise sanitaire envers ses clients.