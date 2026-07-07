Le feu d’artifice du 14 juillet 2026 à Paris est exceptionnellement avancé au 13 juillet cette année, pour mieux commémorer les dix ans de l’attentat de Nice. Il sera marqué par le spectacle de 1 600 drones. Équipés de LEDs lights et superlights avec diffuseur à 360°, ces appareils illumineront le ciel parisien pendant une vingtaine de minutes. Il y aura également un grand concert gratuit avant le feu d’artifice sur le Champ-de-Mars.

La Fête Nationale c’est dans une semaine, le mardi 14 juillet. Elle est toujours marquée par un feu d’artifice à Paris, tiré depuis la Tour Eiffel, dans le 7e arrondissement, au-dessus du Champ-de-Mars. Cette année, il y aura un changement. Ce spectacle pyrotechnique n’aura pas lieu le 14 juillet, mais le 13, pour respecter le temps national de commémoration des dix ans de l’attentat de Nice.

L’attentat de Nice, fil rouge de l’édition 2026 de la Fête Nationale

Fin mai, les villes de Paris et de Nice avaient annoncé que les festivités seraient exceptionnellement décalées, afin de laisser toute sa place au recueillement le jour de la commémoration de ces dix ans de l’attentat de Nice. Survenue le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, cette attaque terroriste avait fait 86 morts, dont 15 mineurs, et 458 blessés. Un camion avait foncé dans la foule réunie dans ce lieu ce jour-là. La commémoration des dix ans de cette tragédie constitue le fil rouge de l’édition 2026 de la Fête Nationale.

Le défilé militaire des Champs-Élysées bien maintenu le 14 juillet

S’il y a des changements dans les célébrations de la Fête Nationale 2026 à Paris, le défilé militaire des Champs-Élysées, lui, reste bien maintenu le mardi 14 juillet 2026 au matin. Aussi, comme chaque année, il sera accompagné d’une création artistique inédite, musicale et visuelle, rythmée par douze tableaux pyrotechniques au total. Parmi les séquences déjà annoncées par la mairie figurent les 70 ans du jumelage entre Paris et Rome, les 400 ans de la Marine nationale ainsi qu’un hommage à la Seine.

1 600 drones pour illuminer le ciel de Paris

La veille, il y aura un spectacle de drones. Au moins 1 600 drones, contre 1 000 l’année dernière, illumineront le ciel parisien pendant une vingtaine de minutes, depuis le Champ-de-Mars. Ultra légers, ces appareils sont équipés de LEDs lights et superlights avec diffuseur à 360° et effets pyrotechniques.

L’accès au Champ-de-Mars et à l’esplanade du Trocadéro reste entièrement gratuit. Ces deux spots offrent la vue la plus spectaculaire sur la Tour Eiffel. Mais il faudra y aller plus tôt, car les grilles ferment dès que la capacité est atteinte. Si on n’a pas accès à ces places, on peut toujours se rabattre sur les abords du pont de Bir-Hakeim et les quais de Seine. Ces lieux offrent d’ailleurs une sortie moins mouvementée.

Un grand concert gratuit prévu le 14 juillet

La Ville de Paris prévoit en outre un grand concert gratuit avant le feu d’artifice, sur le Champ-de-Mars. Animé par Stéphane Bern et retransmis sur France 2 ainsi que sur France Inter, il sera offert par l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France.

Notons enfin que le nouveau maire PS, Emmanuel Grégoire, a lancé une campagne pour valoriser la devise de la République « Liberté, égalité, fraternité ». Il a fait placarder des affiches proposant « une lecture contemporaine, inclusive et incarnée » de l’histoire de France. Ces affiches rappelleront le lien particulier de Paris avec la prise de la Bastille et la naissance de la République.