Musique : Olivia Rodrigo lance son festival californien 100 % féminin

Quelques jours après la sortie de son troisième album, la chanteuse américaine Olivia Rodrigo a annoncé son propre festival 100% féminin. La première édition de ce projet baptisé Daisy Chain Fields aura lieu le 29 août 2026. Sa programmation comprend des artistes comme Chappell Roan, Bikini Kill, Sarah McLachlan, Stevie Nicks et bien d’autres encore. Les bénéfices de cet évènement seront reversés à des associations de défense des droits des femmes et des filles.

Enfin, ça y est ! Sur le plateau de l’émission Good Morning America, le mardi 23 juin, Olivia Rodrigo a annoncé la création de son propre festival. Baptisé Daisy Chain Fields, cet évènement se veut 100% féminin. « Je rêve depuis des années de faire ce festival et je suis extatique que cela devienne enfin réalité ! » a-t-elle écrit plus tard sur Instagram. Dans ce même post, la chanteuse américaine de 23 ans a révélé la date et le lieu de la première édition : le 29 août 2026 à Irvin, près de Los Angeles, en Californie. Elle ne perd pas de temps !

Une programmation exclusivement féminine

Toujours sur les réseaux sociaux, Olivia Rodrigo s’est réjouie d’une affiche qui rassemble ses « idoles » et ses « amies ». La programmation exclusivement féminine comprend des artistes comme Chappell Roan, Doechii, Mitski, Katseye, Stevie Nicks, Sarah McLachlan, Karen O, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri ou encore Not for Radio. Olivia Rodrigo donnera elle aussi un concert. Interrogé à propos de ses motivations, l’interprète de « Good 4 u » dit croire profondément que « la joie, la communauté et la musique peuvent être des moteurs de changement significatif ».

Olivia Rodrigo veut célébrer les contributions des femmes dans la musique

Selon Olivia Rodrigo, le festival est pensé pour célébrer « les voix, le talent artistique et les contributions des femmes dans la musique, tout en favorisant un environnement inclusif où chacun est le bienvenu ». La jeune artiste tient d’autant à cette ligne conductrice que « les programmations de festivals musicaux sont encore loin de la parité », indique un communiqué. Dans le cadre des ambitions de sa fondatrice, Daisy Chain Fields proposera des occasions d’apprentissage, de dialogue et d’engagement autour des enjeux qui touchent les femmes et les filles partout sur la planète.

Des ONG à but non lucratif recevront la totalité des bénéfices

Les bénéfices de Daisy Chain Fields seront intégralement reversés à des organisations à but non lucratif œuvrant pour la promotion, la défense et l’émancipation des femmes et des filles dans le monde. Parmi ces associations caritatives figurent Baby2Baby, Black Mamas Matter Alliance, Center for Reproductive Rights, FreeFrom, Jhpiego, Johns Hopkins Center for Indigenous Health, National Domestic Workers Alliance et National Women’s Law Center et Planned Parenthood.

La prévente des billets a eu lieu le mercredi 24 juin à 10h. En France, il a fallu s’inscrire sur le site officiel du festival pour recevoir un code d’accès à la prévente. L’organisation n’a communiqué aucune information concernant la mise en vente générale des billets, mais elle devrait donner davantage de détails dans les prochains jours. On sait cependant qu’il existe plusieurs catégories de billets : entrée générale (250 $), VIP (500 $) et Pit Viewing (1 250 $).

Olivia Rodrigo, une artiste très engagée sur les droits des femmes

Le festival Daisy Chain Fields s’inscrit dans la continuité des actions menées par Olivia Rodrigo ces dernières années. Parmi ces engagements figure la création en 2024 de la fondation Fund 4 Good, qui soutient des initiatives liées aux droits reproductifs, à l’accès à l’éducation et à la lutte contre les violences faites aux femmes. La pop star a également reversé plus de deux millions de dollars issus des recettes de sa tournée mondiale GUTS (février 2024 – juillet 2025) à différentes associations caritatives. Notons qu’elle vient de publier son troisième album You Seem Pretty Sad for a Girl so in Love.