Chine : ces robots humanoïdes vous promettent attention et amour éternel

Adieu le célibat et la solitude ? En Chine, l’entreprise UBTech a récemment dévoilé des robots humanoïdes hyperréalistes, conçus pour offrir une présence et un soutien émotionnel aux personnes isolées ou seules. Ces androïdes promettent de vous écouter avec beaucoup de patience, de bienveillance et d’attention. Mais il y a un hic : ils ne font ni le ménage, ni la cuisine, ni l’amour, ce dont ont besoin les célibataires.

La Chine continue de creuser son avance sur la concurrence en matière de robotique. UBTech, une entreprise chinoise de la tech, a dévoilé mardi de nouveaux androïdes à l’apparence humaine hyperréaliste. Dotés d’une IA, ils sont présentés comme des remèdes à la solitude et au célibat. L’un d’eux est sobrement baptisé « U1 ». L’entreprise chinoise le décrit comme « le premier robot humanoïde au monde grandeur nature à l’apparence ultra-réaliste ». Si on en croit Michael Tam, le directeur général d’UWorld, une sous-marque d’UBTech à l’origine de ce produit, celui-ci offrira un « amour éternel », ou du moins une affection « pour la vie ».

Une oreille attentive pendant quatre heures

U1 se destine principalement aux célibataires et aux plus de 60 ans, qui représentent en Chine respectivement 120 et 320 millions de personnes, d’après Michael Tam. « Ces personnes ont un grand besoin de compagnie, qui apporte un réconfort affectif », explique le dirigeant. D’une autonomie allant jusqu’à quatre heures, cet androïde prononce des paroles apaisantes s’il détecte la fatigue ou le stress chez son « maître » ou « compagnon » humain.

Aussi, U1 affine sa connaissance de l’utilisateur avec le temps, comme tout bon partenaire le fait. En outre, le robot peut se montrer utile au quotidien. Par exemple en repérant des problèmes de santé, en rappelant à son humain de prendre ses médicaments, en lui recommandant une tenue vestimentaire ou encore en lui proposant un programme à la télé.

Les robots humanoïdes U1 coûteront entre 15.500 euros et 128.000 euros selon le modèle

S’il peut bouger la tête, les yeux et la bouche pour être plus expressif, U1 ne fait malheureusement aucune des tâches essentielles à une personne seule. En effet, il ne fait ni le ménage, ni la cuisine, ni le repassage. Et pour ceux qui veulent aller plus loin que la conversation, il n’a pas vocation pour l’instant à offrir des relations intimes.

Pour satisfaire tout le monde, le robot se décline en versions « femme » (1,68 m pour 35,2 kg) et « homme » (1,83 m pour 42 kg). Il propose aussi de nombreux looks, notamment en blonde à robe sexy ou éphèbe au regard charmeur. Par ailleurs, les utilisateurs ont la possibilité de le personnaliser à leur goût. U1 coûte entre 119.800 yuans (15.500 euros) et 990.000 yuans (128.000 euros) en fonction des versions (« Lite » ou « Ultra »).

Bientôt des poupées sexuelles animées ?

D’après Zhou Jia, le fondateur d’UBTech, les commandes du U1 ont déjà dépassé les 10 000 unités, soit dix fois le volume de toute l’année 2025. Ce qui prouve que la demande est forte. Et nous sommes certains qu’elle ira crescendo avec la hausse du nombre de célibataires dans le monde, sur fond de guerre des sexes (masculinistes et incels d’un côté, féministes forcenées de l’autre).

Certains y trouveront probablement leurs comptes, davantage si ces robots se mettent à faire l’amour sans électrocuter…. Théoriquement, c’est déjà possible pour les hommes, avec les poupées sexuelles. Pour les femmes, il faudra attendre une évolution de la technologie pour que le robot ait les reins assez solides….

Des robots humanoïdes sexuels pourraient dégrader les relations entre hommes et femmes

Mais, si un androïde performe un jour au lit, les relations entre hommes et femmes pourraient se détériorer fortement, dans un monde de plus en plus égoïste et conflictuel. Cependant, il y a des personnes qui préfèrent voir uniquement le bon côté. Selon ces gens, un robot humanoïde nécessitera peu ou pas de liens affectifs et ne comportera aucune obligation d’offrir des cadeaux coûteux au conjoint ou à la conjointe.

Aussi, ces optimistes pensent qu’un androïde n’agacera jamais par ses infidélités (à moins qu’on ne le dérobe) et qu’il n’inventera jamais une migraine pour refuser le sexe. En outre, ils mettent en avant le fait que les rapports humain-robot permettront d’éviter des maladies sexuellement transmissibles. Mais qui fera désormais des bébés ? Ah, il y a des éprouvettes pour sauver l’Humanité du déclin démographique…