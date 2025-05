« Maman va danser » : le concept s’étend avec succès en France

« Maman va danser », ce concept de soirées réservées aux mamans et plus largement aux femmes, s’étend peu à peu en France. Ces moments de danse, d’échange et de convivialité ont déjà été organisés dans de grandes villes hexagonales comme Paris, Lyon, Bordeaux et Strasbourg. Les organisateurs de ces sorties atypiques comptent remettre le couvert à chaque fois que besoin se fera sentir.

Depuis quelques mois, un phénomène s’impose en France comme la nouvelle tendance auprès des jeunes mères. Il s’agit de « Maman va danser », une soirée 100% mamans, mais plus largement dédiées aux femmes qui souhaitent s’amuser entre elles, après une journée travail et/ou à s’occuper des enfants.

« Maman va danser » vient de l’Allemagne

Ce concept d’afterwork exclusivement féminin a été inventé en Allemagne, précisément à Berlin, sous le nom de « Mama Geht Tanzen », soit en allemand « Maman va danser ». Il s’est depuis exporté dans toute l’Europe grâce à des vidéos publiées sur Instagram ou TikTok. On retrouve ainsi cette tendance en France, en Belgique et en Espagne, notamment. Elle connaît un succès croissant auprès de la gent féminine, précisément les plus de de 30 à 60 ans.

Echanger sur le quotidien, rire et danser

Pour les mamans, il s’agit de rompre un peu avec le devoir conjugal, de laisser de côté ménages, époux et enfants pour penser un peu à soi. C’est le moment de lâcher prise, de souffler, de s’amuser dans une bulle de sécurité avec d’autres femmes. Grâce à ces soirées, les mères peuvent échanger sur leur quotidien, en rire et danser. Pour les jeunes femmes sans enfants, les clubbing mamans permettent de fuir les dragues lourdes, les impertinences et la violence de certains mecs alcoolisés. Globalement, elles souhaitent se détendre entre copines sans être importunées.

« Maman va danser » à Marseille

À Marseille, une soirée « Maman va danser » a été organisée le vendredi 7 mars 2025, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, sur le Vieux-Port à la brasserie Chez Louis, 52 Quai du Lazaret. Les participantes ont fait la fête en toute sécurité, de 19h30 à 00h30. Ce fut l’occasion de danser sans hommes et sans enfants, le tout au rythme d’une musique soft et auprès d’autres femmes en quête de lâcher-prise. Les « lifeuses » ont pu jeter par terre la charge mentale pour baigner dans le fun, la bienveillance et une ambiance festive.

Lyon dans la danse

À Lyon, rendez-vous a été donné le 7 mars dernier du côté du Groom, un bar du 1er arrondissement, pour une soirée 100% féminine. Ce show a été organisé par Maëva Chanoux, fondatrice du compte Instagram @mammaganglyon. Cette jeune maman, toujours à la recherche de plan, a lancé le concept avec Violette Frey de l’agence évènementielle récréative Club Confettis. Ce jour-là, l’évènement a démarré à 18h avec des ateliers paillettes et différentes animations, avant de décoller à 20h avec une sélection du DJ pour prendre fin avant minuit.

« Maman va danser », une puissante expression de la femme moderne

À Paris, des soirées « Maman va danser » ont également eu lieu, grâce notamment à Constance d’Amécourt, à l’origine des soirées Diva qui se déroulent chaque mardi soir à partir de 19h, sur la piste de danse du Raspoutine, près des Champs-Élysées à Paris. D’autres afterwork de ce genre ont eu lieu à Strasbourg, Bordeaux ou encore Tours. Il y a un besoin réel de se déconnecter, de penser à soi, de faire quelque chose pour soi. Ce concept de « Maman va danser » se veut une puissante expression de la femme moderne qui doit profiter de sa vie malgré les devoirs familiaux. A condition bien-sûr que les hommes comprennent cela et prennent leur part de responsabilité à la maison.