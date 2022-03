Ashleigh Barty, annonce prendre sa retraite

Agée de seulement 25 ans, Ashleigh Barty la numéro un mondial prend sa retraite alors qu’elle vient de remporter son troisième tournoi du Grand Chelem, à l’Open d’Australie.

Ashleigh Barty, numéro un mondiale de tennis, a créé la surprise en annonçant prendre sa retraite à seulement 25 ans, dans une vidéo postée mercredi 23 mars sur son compte Instagram. « Aujourd’hui est une journée difficile et remplie d’émotion pour moi, parce que j’annonce ma retraite du tennis », a déclaré l’Australienne, assise face à son ancienne partenaire de double, Casey Dellacqua, avant d’ajouter : « Je sais juste dans mon cœur, à cet instant, que c’est la chose à faire pour moi. »

« C’est la première fois que je le dis à voix haute, et oui, c’est dur », a confié celle qui avait gagné l’Open d’Australie – son troisième titre dans un tournoi du Grand Chelem – il y a à peine deux mois, avant de déclarer : « Je n’ai plus la volonté physique ou émotionnelle, ni la capacité de me dépasser au plus haut niveau. Je suis épuisée. »

Numéro un mondiale depuis 2019, Ashleigh Barty a remporté trois titres du Grand Chelem en simple, à Roland-Garros en 2019, puis à Wimbledon en 2021 et à l’Open d’Australie cette année. Elle était devenue en janvier la première championne nationale en quarante-quatre ans à remporter l’Open d’Australie, rejoignant le club exclusif des couronnées du Grand Chelem sur trois surfaces différentes.

« Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que le tennis m’a donné, il m’a donné tous mes rêves et plus encore », a ajouté la championne. « Mais je sais que le moment est venu pour moi de m’éloigner, de poursuivre d’autres rêves et de poser les raquettes. » « Merci d’avoir été une incroyable ambassadrice pour ce sport et pour les femmes du monde entier, a tweeté la Women’s Tennis Association (WTA). Tu nous manqueras beaucoup, Ash. »