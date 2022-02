La Tour Eiffel illuminée au couleur du drapeau ukrainien

C’est un drapeau simple et beau : deux bande horizontales représentant le bleu azur sur ciel et les champs de blé du grenier à céréales de l’Europe. Pour marquer sa solidarité avec l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie, la mairie de Paris aurait une fois de plus décidée d’utiliser la Tour Eiffel pour lancer un message de soutient. Pas sûr que cela suffise pour faire reculer Vladimir Poutine.

Après la Porte de Brandebourg de Berlin, la Harpa de Reykjavik en Islande ou l’Hôtel de Ville de Paris, c’est au tour de la tour Eiffel d’être illuminée de bleu et de blanc en marque de soutien au peuple ukrainien.

Alors que les autorités russes ont reconnu l’indépendance des deux provinces sécessionnistes de l’est du pays et engagé une vaste opération militaire jusqu’aux faubourgs de Kiev, la communauté internationale se mobilise pour marquer son soutien au peuple ukrainien.

Lors d’un déplacement organisé en soutien de l’Ukraine, la marie de Paris a annoncé ce dispositif. Une mesure qui ne devrait malheureusement pas changer grand chose.

La candidate à l’élection présidentielle tente-t-elle d’exister sur la scène internationale ? Il n’est pas sûr que cette gesticulation symbolique influence Vladimir Poutine ou réchauffement particulièrement le coeur des ukrainiens.

🇺🇦 En solidarité avec le peuple ukrainien sur la place de la République à Paris. Leur liberté est la nôtre !#StandWithUkraine pic.twitter.com/1TrRtSTuDo — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 24, 2022

A la mi-journée, une autre manifestation avait déjà été organisée devant l’ambassade de Russie à Paris, à l’appel de l’Union des Ukrainiens de France. « L’Ukraine vient de subir la première grande attaque sur tout son territoire par l’armée russe. Nous devons agir!« , appelle l’Union des Ukrainiens de France.

Par ailleurs, mercredi soir, avant même l’invasion russe, la mairie de Paris avait choisi d’illuminer aux couleurs du drapeau ukrainien l’Hôtel de ville pour « réaffirmer la solidarité » de la ville au peuple ukrainien.