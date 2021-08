La fille de Courteney Cox en chanteuse sur Instagram

Dans Friends, Monica a toujours été notre favorite. Alors on continue de suivre les aventures de Courteney Cox sur les réseaux sociaux. L’occasion de découvrir que sa fille a des véritables dons pour le chant… comme sa mère pour le piano !

Courteney Cox aurait-elle pu faire carrière dans la musique ? Non dénuée de talents, elle a en tout cas transmis ses dons à sa fille de 16ans. En mai dernier, la mère et la fille avaient crée le buzz sur internet avec leur avec une reprise du titre « Cardigan » de Taylor Swift.

Rebelote il y a quelques jours avec une nouvelle prestation vocale de sa fille Coco (on ne s’attardera pas sur le prénom ridicule) où la jeune adolescente étale l’étendue de ses capacités vocale devant une Courteney Cox au piano visiblement admirative du talent de sa fille interprétant « Chasing Pavements » de la chanteuse britannique Adèle. Une musique compliquée, aux harmonies complexes et aux variations de tons importantes. Mais la jeune Cox semble particulièrement à l’aise…

Des moments de partage précieux, dont Courteney Cox semble particulièrement fière, partageant régulièrement ce type de contenu sur son Instagram. À propos de cette dernière vidéo, la comédienne a légendé le post : « I love my Coconut’s voice ». Dans les commentaires, les compliments pleuvent : « Je ne pourrais jamais me remettre de ce talent, regardez à quel point elle est douée », peut-on lire, ou encore : « La texture de sa voix est si puissante, c’est ma chanteuse préférée ». Certains attendent déjà sa prochaine performance vocale avec impatience.

Une vidéo émouvante, mais qui nous rappelle une fois de plus que les aventures de Monica, Phoebe, Ross, Chandleur, Joey et Rachel appartiennent définitivement au passé. Et nous, c’est une nouvelle dont décidément, nous nous remettrons jamais tout à fait à la rédaction de Métropolitaine.

