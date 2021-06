Friends : à quelle heure sera diffusé en France le nouvel épisode ?

Préparez votre canapé pour demain matin ! La rédaction de Métropolitaine, fan absolue de la série Friends (vous l’avez peut-être remarqué sur notre compte Twitter) avait coché de longue date dans son agenda le jeudi 27 mai. Et pour cause : l’ultime épisode de Friends, tant attendu, est enfin là.

C’est l’heure des retrouvailles. « Friends : The Reunion » sera diffusé cette nuit aux États-Unis. L’occasion pour les fans de retrouver Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Un épisode diffusé sur la plateforme de streaming HBO Max.

En France, c’est TF1 qui a acheté les droits et qui diffusera l’épisode en VF le vendredi suivant. Et pour le regarder dès sa diffusion en sous-titré, laissez tomber Amazon, Netflix ou Disney + : c’est Salto qui a réussi à avoir la primeur de cet épisode inédit pour la France. Cet épisode sera disponible dès 9h30 du matin, soit quasiment l’horaire de diffusion sur HBO Max aux US, à 3h du matin.

Vous êtes prêts ? Rendez-vous demain matin à 9h30 pour des retrouvailles inoubliables ! #FriendsReunion #FriendsTheReunion pic.twitter.com/WoVcMlIZEj — Salto (@Salto_fr) May 26, 2021

Un nouvel épisode ? À vrai dire, pas vraiment : les acteurs de la série culte ne reprendront pas leurs rôles de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross. Durant leurs retrouvailles, les comédiens partageront leurs souvenirs liés à la série, feront la lecture du 1er épisode de la saison 4 et réinterprèteront une scène culte de la série : le jeu de questions-réponses devenu culte, lorsque Joey et Chandler gagnent l’appartement de Monica et Rachel. Aussi, de nombreux invités spéciaux viendront parler de la série et de l’impact que celle-ci a eu dans leurs vies respectives, comme Tom Selleck (Richard, notre préféré) ou David Beckham.

Chez Métropolitaine, on est toutes dans les starting-block, on a réservé notre matinée spécialement pour l’occasion et mis de côté un paquet de mouchoirs pour des retrouvailles qui s’annoncent émouvantes.