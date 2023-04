La skieuse américaine Mikaela Shiffrin bat un nouveau record

La star du ski américain Mikaela Shiffrin a battu le record de 86 victoires en Coupe du monde, détenu jusque là par Ingemar Stenmark.

« Lindsey Vonn était la plus proche et nous pensions tous qu’elle allait battre le record, et je ne me suis jamais considérée comme une menace pour ce record », a déclaré Shiffrin lors d’une interview accordée à la presse américaine.

À sa grande surprise visiblement, Shiffrin a bel et bien battu le record de victoires en Coupe du monde – qui avait été établi il y a 34 ans par la légende du ski Ingemar Stenmark – au début du mois après avoir remporté le slalom d’Åre, en Suède. C’est dans cette même station qu’elle a triomphé lors de sa toute première course de Coupe du monde en décembre 2012.

L’Américaine de 28 ans est désormais l’athlète la plus victorieuse de tous les temps, homme ou femme, après avoir dépassé Vonn pour le plus grand nombre de victoires féminines de tous les temps en janvier.

Sa compatriote américaine Shiffrin, qui a remporté 83 victoires en Coupe du monde et était la détentrice du record féminin avant que Shiffrin ne la dépasse, a tweeté « Félicitations ! Dominatrice », après que la skieuse ait rejoint Stenmark.