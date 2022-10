Ligue des Champions féminine : bataille franco anglaise avec Arsenal contre Lyon et Chelsea contre le PSG

Il y a un petit air de guerre de cent ans sur le foot féminin : alors que les lyonnaises, octuples championnes du titre, vont affronter les anglaises d’Arsenal en ligue des Champions, les joueuses du PSG vont affronter les londoniennes de Chelsea. Oh my God !

Le tirage au sort des phases de groupes a rendu son verdict : dans le Groupe A, Chelsea, tenant du titre de la Women’s Super League (WSL), affrontera le Real Madrid, qui a éliminé Manchester City lors des qualifications, et le Paris St-Germain, demi-finaliste l’an dernier.

Dans le groupe B, verra s’affronter Wolfsburg, deux fois vainqueur, le Slavia Prague, St Polten et la Roma pour sa première participation à la compétition.

Dans le groupe C, Arsenal affrontera Lyon, huit fois vainqueur et actuel tenant du titre, lors de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine. Les deux équipes joueront également contre la Juventus et Zurich.

Enfin, le FC Barcelone, finaliste de la saison dernière, jouera contre le Bayern Munich, Rosengard et Benfica.

Mais nos lyonnaises restent favorites : Ayant retrouvé le trophée de la Ligue des champions grâce à une victoire 3-1 sur Barcelone en finale de l’année dernière, l’OL, vainqueur du championnat de France, est l’équipe à battre.

Chelsea tentera d’oublier ses déboires de la saison dernière en Ligue des champions, où il n’a pas atteint les huitièmes de finale après avoir été éliminé à la différence de buts entre la Juventus et Wolfsburg.

Les matchs de la phase de groupe se dérouleront entre le 19 octobre et le 22 décembre.

La finale de cette saison aura lieu au PSV Stadion d’Eindhoven, aux Pays-Bas, les 3 ou 4 juin 2023.